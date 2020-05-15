ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الذكرى 85 لتأسيس أول مدرسة حرة بمدينة وجدة – الحلقة 40

بدر المقري

رُبَّ صورة أفضل من محاضرة، في مقاربة قضايا التاريخ والذاكرة مقاربة موضوعية. ولعل الصورة تتجاوز في ما تسديه من خدمة للبحث التاريخي اعتبارها مجرد عامل مساعد، إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار تحولها إلى وثيقة تاريخية شاهدة، وعلى الأخص في قضايا الديموغرافيا التاريخية.

وهو ما نسعى إلى أن نوفيه العناية في هذه الصورة التي اكتشفت أصلها عند ولي نعمتي، جدي المفضال سيدي عبد القادر بن المكي المقري رحمه الله (1912-1997) في دجنبر 1991. ولعل أولوية الصورة تتحقق في البحث التاريخي باقترانها بالتوثيق. وهو ما سارعت إليه وقتذاك، بين يدي جدي رحمه الله، إذ كان حاضرا وشاهدا.

إن هذه الصورة هي مما تبقى من أرشيف (المدرسة القرءانية الوجدية) أو (مدرسة العروبة) لاحقا، التي تعد أول مدرسة حرة أنشأتها الحركة الوطنية بمدينة وجدة، إذ دشنت في ذي الحجة 1353 – مارس 1935، قرب الجامع الكبير. و قد التقطت في دار السيد (بوزيان الحيلة) قرب (باب الغربي)، يوم السبت 26 ربيع النبوي 1356 الموافق 05 يونيو 1937. ولعل هذه الصورة حقيق بأن تأخذ صفة الوثيقة التاريخية من جهة توثيقها. وهو ما شد عضدي فيها سيدي الجد في دجنبر 1991، باستثناء بعض الأسماء التي نسيها رحمه الله.

1- الواقفون من الأعلى إلى الأسفل، على اليمين:

1.1- الصف الأول : محمدحجيرة- أحمد لحلو- عبد القادر الأزرق- محمد الحوتي- محمد البلعوشي- عبد السلام برادة- محمد المومني- محمد بوعياد- محمد لحلو- المهدي لحلو- أحمد التمسماني- التهامي لوديي- البشير ولد رابح.

2.1- الصف الثاني : محمد بنتاهلة- محمد ولد بوزيان الحيلة- محمد التهامي برادة- ؟- ؟- الحسين القادري- بومدين اليعقوبي- عبد القادر بن المكي المقري- يحيى الدراجي- عبد الهادي بن مرزوق- ؟- ؟- ؟- محمد القندوسي- محمد بنمنصور الحوتي.

2- الجالسون من الأعلى إلى الأسفل، على اليمين:

1.1-الصف الأول: محمد برادة- بوزيان ولد الحيلة- محمد بناصر سيناصر- عبد السلام الوزاني- علال الفاسي- عمر بنعبد الجليل- أحمد بناني- محمد القادري- عبد العزيز بن سلطان- أحمد بن دالي- محمد ولد الشريف.

2.1-الصف الثاني: عبد السلام بوشامة- محمد الدرفوفي- الطيب بناني- عبد الغني القباج- إدريس فوزي- أحمد بنعودة- مصطفى المشرفي- علال الوزاني (خلف مصطفى المشرفي) – أحمد العياشي- ؟ .

3.1-الصف الثالث (صف الأطفال): عبد الحميد بن سلطان- محمد بنطالب- عبد الرحمن بن سلطان- البكوش لحلو- محمد بوبو- محمد الحارثي- مصطفى المرزوقي- إدريس بنمنصور الحوتي.