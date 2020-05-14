ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: (أدولف فور) (1913-1983)- الحلقة 39

بدر المقري

إذا كان ابن حزم الأندلسي (ت. 456 هجرية) قد ذهب في رسالته في فضل الأندلس وذكر رجالها، إلى أن من هاجر إلى الأندلس من سائر البلاد فالأندلسيون أحق به، وأن من هاجر منهم إلى غيرهم فلا حظ لهم فيه والمكان الذي اختاره أسعد به (رسائل ابن حزم الأندلسي-تحقيق إحسان عباس-ط2-المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت-1987:ج2، ص176) ، فإننا نذهب إلى أن من هاجر إلى مدينة وجدة من سائر البلاد فوجدة أحق به، وأن من هاجر منها إلى غيرها فإن لها حظا فيه.

وهذا ما ينطبق على المستعرب الفرنسي (أدولف فور) الذي ولد بمدينة وجدة سنة 1913، من أب فرنسي وأم إسبانية وتوفي سنة 1983 ببلدة (كارنو-أون بروفانس) في جنوب شرق فرنسا.

وقد اجتبيت من مسار الأستاذ (أدولف فور) ، المحطات الرئيسة الآتية:

1- الدراسة الابتدائية والإعدادية بوجدة (1919-1927).

2- الدراسة الثانوية بالدار البيضاء (1927-1933).

3- التأطير التربوي بالرباط ومراكش (1933-1938).

4- الإجازة في اللغة العربية من جامعة (بوردو) بفرنسا (1936-1937).

5- الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة الجزائر العاصمة (1945-1946).

6- التأطير التربوي في الرباط (1947-1950).

7- أستاذ محاضر في معهد الأبحاث العليا المغربية بالرباط (1950-1957).

8- أستاذ محاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط (1957-1962).

9- هاجر إلى فرنسا سنة 1962 وأصبح عمدة (كارنو-أون بروفانس) (1971-1977).

10- اعتنى بنشر كتاب (التشوف إلى رجال التصوف) لابن الزيات التادلي (القرن13م) (مطبوعات معهد الأبحاث العليا المغربية بالرباط-1958).

11- اعتنى بنشر كتاب (أنس الفقير وعز الحقير) لابن قنفذ القسنطيني (القرن15م) مع الأستاذ محمد الفاسي رحمه الله (1908-1991) (منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط-1965).