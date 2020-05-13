بلاغ صحفي : غرين شيب 2.0 هو أول تكوين مختص في التدريب للمهن الرقمية في الجهة الشرقية للمغرب

بـلاغ صحفــي

غرين شيب 2.0 هو أول تكوين مختص في التدريب للمهن الرقمية يقدم في الجهة الشرقية للمغرب، في إطار برنامج « كفاءات للجميع » بشراكة مع British Council و AECID. كونه مجاني بالكامل، مهني ومكثف، هذا التكوين لا يتطلب أي معارف مسبقة، ويهدف إلى تمكين الشباب من ولوج النظام البيئي الرقمي وإثراء الشبكة الاقتصادية الواعدة في مدن وجدة وجرادة وبركان ، وهذا حول ثلاث مهن رقمية : تطوير الويب والويب المحمول، مطور البيانات والمرجع الرقمي.

غرين شيب 2.0 برنامج تعليمي يعتمد البيداغوجية العملية النشيطة خلال دورة تدريبية مدتها 12 شهرًا، مما يسمح للشباب بمواجهة المواقف الملموسة عبر المشاريع الفردية أو الجماعية.

نمــي رؤيتــك ثم

ساهم في صنع مستقبلك

غرين شيب 2.0 يوفر دعما ومصاحبة من أجل الاندماج المهني للمتمرن حيث يضع رهن اشارته طيلة المدة التدريبية فريقا من المختصين والمهنيين من الجسر و SIMPLON.

غرين شيب 2.0 في وضع الرشاقة خلال مرحلة الحجر الصحي الحاصل بسبب جائحة كفيد 19.

غرين شيب 2.0 شرع منذ بداية أبريل، في اعتماد نظام العمل عن بعد من أجل استكمال عملية انتقاء المرشحين في برنامج التكوين، وذلك باستخدام أدوات رقمية مبتكرة.

الموقع الإلكتروني : http://greenchip2-0.ma/

البريد الإلكتروني : m.jeouit@aljisr.ma

تكوينات في مهن التقنيات الرقمية