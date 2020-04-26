في بادرة محمودة، جمعية المنصور الذهبي للتنمية تقوم بتبليط سويقة حي كولوش بوجدة

عبدالقادر كتــرة

في بادرة حسنة ومحمودة، قد تكون نموذجية بوجدة، قامت جمعية المنصور الذهبي للتنمية، الجمعة 24 أبريل 2020، بتبليط سويقة حي كولوش بوجدة (الخضر والفواكه والأسماك والمواد الغذائية) والمعروفة ب »سويقة الجردا » وذلك بتعاون مع السلطة المحلية والمجلس البلدي وبائعي الخضر والفواكه والسمك.

هذه العملية التي تدخل في تنظيم أسواق الأحياء وتيسير التسوق للمواطنين ، تمثلت في تغطية أرضية السويقة بفراش من الحصى أو الحجر الرملي « كرافيي »، لمنع تراكم الأوحال والأوساخ التي تعيق الحركة والتنقلات والتواصل…

جمعية المنصور الذهبي للتنمية تشكر السلطة المحلية خاصة رئيس المنطقة لمراني علي والقايدة فدوى مريمي والجماعة وعمر احجيرة والتجار الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.

الجمعية تأسست سنة 1997 ومقرها بحي كلوش بمدينة وجدة ويرأسها الفقيه التوزاني عبد الناجي، وهو خطيب مسجد المنصور الذهبي، كما أنه فاعل جمعوي حيث يجمع بين رئاسة هذه الجمعية، وبين رئاسة جمعية الآباء والأولياء لكل من الثانوية الإعدادية الدرفوفي، والثانوية التأهيلية إسلي، وتتابع مسيرتهم الدراسية وتراقب الظروف التي يتم فيها التحصيل…

ولقد قدمت جمعية المنصور الذهبي للتنمية المنفتحة على المجتمع المدني، الخدمات لكل الفئات الاجتماعية خصوصا الفئات المعوزة والمحتاجة، وأشرفت على العديد من الأنشطة التي تهتم بالتربية والتعليم والتوعية والأخلاق والأعمال الاجتماعية والدعم والمساعدات في مختلف المجالات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، الطفل المرأة والرجال والشباب…

من الأنشطة المهمة التي قامت بها الجمعية، على سبيل المثال لا الحصر، حفل بمسجد طيبة بالعالب لفائدة حفظة كتاب الله عز وجل الذين يزاولون الحفظ بمدرسة قرآنية مجاورة لهذا المسجد، وهم أطفال وشباب من مختلف المدن والقرى المغربية أرسلهم أولياء أمورهم لحفظ كتاب الله العزيز.

وزودت جمعيته التي يمولها المحسنون ب 80 بطانية ، و75 كلج من القطاني. وقبل تناول وجبة الغذاء، وتوزيع الجمعية هبتها على رواد المدرسة القرآنية بمسجد طيبة بالعالب ألقى الأستاذ بنعيسى قماد درسا توجيهيا حضره جمهور..

وتهتم كذلك بنزيلات إصلاحية وجدة حيث توجه الجمعية بعض العضوات من أجل إنجاز أنشطة لفائدتهن ، وتقدم لهن ،بالمناسبة، وجبات غذاء .

ونظمت جمعية المنصور الذهبي للتنمية – بمقر الجمعية – لقاء مفتوحا حول فقه النساء من تأطير الأستاذ الفقيه عيادي بوزيان، تحت شعار : »أنت تسالين والفقيه يجيب »…