ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: محمد الحبيب سيناصر (1939-2000) – الحلقة 34

بدر المقري

أذيل على الحلقة 33 التي خصت بالتعريف بمفخرة الحاضرة الوجدية، محمد بناصر سيناصر رحمه الله، بالتعريف بولده الأستاذ محمد الحبيب سيناصر رحمه الله، الذي ولد بوجدة يوم 15 أبريل 1939.

ولعل لي من الفسحات في إعادة رسم مسارات أسرة (سيناصر)، ما ييسر لي اختزال كيانها العام في اقتران العلم بالثقافة والعمل النضالي. فماذا عن ذرية تفتح أعينها في ربع آل سيناصر، في (درب السانية) من حي (أولاد عمران) في المدينة القديمة بوجدة، على وجوه علال الفاسي والمهدي بنبركة ومحمد بن الحسن الوزاني ومحمد إبراهيم الكتاني؟

وقد اخترت من مسار الأستاذ محمد الحبيب سيناصر رحمه الله، المحطات الرئيسة الآتية:

1- تابع دراسته الابتدائية في المدرسة الفرنسية العربية (سيدي زيان لاحقا)، وفي المدرستين الحرتين : (زيري بن عطية) التي كان يشرف عليها في (درب العربي) مربي الأجيال، الأستاذ مصطفى المشرفي رحمه الله، و(الترقي) التي كان يشرف عليها في (درب سيدي بن طيبة) مربي الأجيال، الأستاذ امحمد الجندي رحمه الله.

2- تابع دراسته الثانوية في الثانوية التكميلية الفرنسية الإسلامية (عبد المومن لاحقا)، وفي ثانوية الفتيان (عمر بن عبد العزيز لاحقا).

3- تابع دراساته العليا، في معهد الدروس العليا المغربية بالرباط (جامعة محمد الخامس لاحقا).

4- نال دكتوراه السلك الثالث في القانون العام والعلاقات الدولية، من كلية الحقوق بباريس (1965-1966).

5- احتضن المهدي بنبركة رحمه الله محمد الحبيب سيناصر وأخاه محمد علال سيناصر، وجدانيا وفكريا في ألمانيا وفرنسا، بصفته صديقا حميما لوالدهم محمد بناصر سيناصر رحمه الله.

6- التحق سنة 1966 بهيئة التدريس في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الرباط، ثم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الدار البيضاء.

7- أصدر سنة 1967 مجلة (الرائد).

8- أشرف سنة 1976 على إصدار جريدة (ليبراسيون) بالفرنسية.

9- اكتسب تجربة غنية من المسؤوليات الطلابية والحزبية التي تولاها في المغرب وفرنسا، بين 1959 و1997.

10- من بحوثه الأكاديمية التي اطلعت عليها، بحث في 48 صفحة قدمه سنة 1969، في إطار أعمال مركز الدراسات والبحوث التابع لأكاديمية القانون الدولي في لاهاي (هولاندا).

11- توفي الأستاذ محمد الحبيب سيناصر رحمه الله بالدار البيضاء، بعد معاناة من مرض عضال، يوم الخميس 2 نونبر 2000.

12- وددت لو أن مدرجا في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، يحمل اسم الأستاذ محمد الحبيب سيناصر.