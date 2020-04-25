المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم بتقوية التزويد بالماء الشروب لفائدة جماعة لعوينات التابعة لإقليم جرادة عشية حلول شهر رمضان المعظم

بلاغ صحفي

يوم الخميس 23 أبريل 2020، شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في استغلال مشروع جديد لتقوية التزويد بالماء الشروب لفائدة جماعة لعوينات التابعة لإقليم جرادة.

يندرج إنجاز هذا المشروع في إطار البرنامج الاستراتيجي للمكتب الذي يهدف إلى تقوية التزويد بالماء الشروب بجميع ربوع المملكة وأيضا في إطار مخطط عمل المكتب الهادف إلى تأمين استمرارية التزويد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في هذه الظرفية الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وسيمكن هذا المشروع من تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب لفائدة مركز ودواوير جماعة لعوينات وكذا أحياء ابن رشد والانطلاق واولاد عمر بالإضافة إلى المستشفى الإقليمي التابع لمدينة جرادة.

وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذا المشروع قد تم في ظرف وجيز من أسبوعين وبالإمكانيات الخاصة للمكتب وبفضل تعبئة ومجهودات مهندسي وأطر وتقنيي المكتب وذلك بالرغم من الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا.

لقد شمل المشروع إنجاز مجموعة من المنشآت الرئيسية التالية:

تجهيز ثقب بصبيب 5 لترات/الثانية؛

إيصال شبكات الماء الشروب لجرادة ولعوينات على طول 500 متر من أجل تقوية التزويد بالماء الشروب بأحياء ابن رشد والانطلاق واولاد عمر التابعة لمدينة جرادة؛

خط كهربائي على طول 350 متر.

سيمكن المشروع من تأمين تزويد جماعة لعوينات بالماء الشروب لفائدة ساكنة تبلغ 7000 نسمة، وسيساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين وأيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.