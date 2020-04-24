بلاغ صحفي

أربع (4) حالات جديدة للمتعافين من فيروس كورونا المستجد (covid-19) بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

عرف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة في اليومين الأخيرين أربع حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد (covid-19)، بعد أن أكدت التحاليل المخبرية خلوهم من ذات الفيروس وذلك بعد استكمال العلاج المعتمد من طرف وزارة الصحة، ليصل العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من هذا الوباء إلى عشرين (20) حالة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة منذ بداية الوباء.

ويهيب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بجميع المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.