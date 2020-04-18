بلاغ صحفي

خروج ثلاث (3) حالات جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد (covid-19) بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

عرف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة يومه 18 أبريل 2020 ثلاث حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقد غادر المرضى المركز عقب تعافيهم من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، بعد أن أكدت الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية ذلك والتعافي تماما من ذات الفيروس وذلك بعد استكمال العلاج المعتمد من طرف وزارة الصحة، ليصل العدد الإجمالي للمرضى المتعافين إلى ثمان (8) حالات، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.

ويهيب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بجميع المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.