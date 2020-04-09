بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ، دعا فصيل » ULTRA BRIGADE WAJDA 07″ المساند للمولودية الوجدية كافة المواطنين الى توخي الحدر و اتباع النصائح المعمول بها في مثل هده الحالات، و جاء في بلاغ التراس وجدة » بعد تسجيل أول حالة إصابة بوباء كورونا بمدينة وجدة والجهة الشرقية عامّة أصبح الأمر جدّيا ولا مجال للاستهتار ، فنحن الآن أمام أمرين لا ثالث لهما .. إما الشعور بالالتزام و التعامل بمسؤولية ، أو اللامبالاة ثم رؤية الأهل و الأقرباء يتساقطون واحدا تلو الآخر لا قدّر الله » و اضاف البلاغ انها « وعيا وحرصا منا على سلامة وصحة اعضائها و كافة العائلات المغربية ، نطلب من كل أعضاء المجموعة و فروعها و خلاياها دقّ النّاقوس و التجند للحد من انتشار الوباء . على كل عضو نصح و تحسيس الناس المحيطين به و حثّهم على البقاء في منازلهم سوى لأقصى الضروريات ، ثمّ مدّ يد العون للناس المحتاجين و الذين يعانون من نقص في المناعة وعلى كل خلية التكفّل بالأحياء المجاورة لها لنكون عوناً لبعضنا البعض و سندا لمن لا سند له و الشعلة التي تضيء المدينة الألفية ، كلّ عضو هو الآن مسؤول ، وهذه حربنا لحماية أهالينا و توعية كلّ من يحتاج للنصح .. وبإذن الله سنخرج منتصرين » و اختتم البلاغ بما قاله الرسول صلّى الله عليه و سلّم » المؤمن للمؤمنِ كالبُنْيَانِ يشدُّ بعضبه بَعْضا »

و في موضوع دي صلة طالب التراس وجدة من كافة اعضائه بانه سيقوم بتأجيل موعد الاحتفال بالسنة « 13 » واجتماع تسليم المنتوج الجديد، وذلكَ نظراً للظرفية التي تمُر منها البلاد والعالم أجمع، علما ان هذه الظرفية التي تستوجب منا القيام بعدة تدابير والانخراط في التعليمات المتبعة من طرف المسؤولين وأهمُّها منع التّجمعات .

عبدالقادر البدوي