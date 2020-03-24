جرادة : اخبار عن توقيف زوجة عضو بحزب معروف تنشر معلومات مغلوطة حول فيروس كورونا …

مروان زنيبر

تمكنت الاجهزة الامنية بجرادة من وضع يدها على سيدة زوجة عضو بحزب معروف قامت بنشر تسجيلا صوتيا » اوديو » على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي من خلاله ان مواطنا مغربيا مقيما باسبانيا حل بجرادة ، وحسب ادعاء السيدة ان المعني بالأمر مصاب بفيروس كورونا مؤكدة انه تم رصد دلك من خلال التحاليل التي اجريت له ، وبدلك تكون السيدة قد حولت بقدرة قادر – معهد باستور الى جرادة – ليتبين بالملموس الادعاءات الكاذبة للمعنية بالأمر ، بل وخلقت من خلال معلوماتها المغلوطة، الهلع والخوف و بث الرعب لدى المواطنين بعدما قالت بان الشخص المصاب فد هرب…

هدا وحسب مصادر موثوقة ، فقد تم إحالة السيدة إلى القضاء يوم الاثنين بعد التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لما قامت به من مخالفات قانونية مست الأمن، والسلم الاجتماعي، علما ان الافعال التي قامت بها السيدة تعتبر خارجة عن القانون.

يدكر انه منذ بداية أزمة « كورونا »، بدأت تتناسل الشائعات والتبليغات الكاذبة، وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من مرة عن اعتقالات بسبب ذلك عبر مختلف ربوع المملكة… وتتراوح العقوبات في حق مروجي الشائعات ما بين الحبس من أشهر إلى سنوات والغرامة المالية، كما نشرت المديرية العامة للأمن الوطني وثيقة تضم أهم العقوبات التي تنتظر هؤلاء الذين تتم متابعتهم بفصول مجموعة القانون الجنائي.