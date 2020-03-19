صحة اللاعب اهم من الكرة…و ادعو كافة المواطنين الى الاتحاد والتضامن اكثر من اي وقت مضى في هده الظرفية الحساسة…

اجرى الحوار: عبدالقادر البدوي

على اثر قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإيقاف جميع الانشطة الرياضية ، اصدر المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية بدوره بلاغ له صدر يوم الاحد 15 مارس الجاري، جاء فيه انه قرر بعد استشارة الأطقم الطبية والتقنية والإدارية، تعليق أنشطة فريق الكبار و تسريح جميع اللاعبين إلى أجل غير مسمى، كإجراء احترازي يسعى إلى الوقاية من الوباء وتجنب تفشي « فيروس كورونا المستجد » تماشيا مع التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة من لدن السلطات الوصية على قطاعات الصحة والتربوية والرياضية، و بخصوص هدا البلاغ كان لنا اتصال مع الدكتور طيب عيساوي لتسليط الضوء اكثر على وضعية لاعبي المولودية و مدى مواجهتهم للوضع الاستثنائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد…

كيف تم تعامل الاطر الطبية لفريق المولودية مع اللاعبين ؟

صراحة تعامل الاطر الطبية مع اللاعبين في البداية كانت عادية ، من قبيل عدم نشر الفزع بين اللاعبين، و الاجابة على مختلف اسئلة اللاعبين ، اضافة الى اعطاء شروحات بخصوص اعراض فيروس كورونا المستجد.. كما قمنا بتنظيم حملات تحسيسية للاعبي الفريق لأتخاد التدابير اللازمة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا .

هل بادرتم الى اجراءات احترازية قبل اصدار بلاغ المكتب المديري؟

بطبيعة الحال اتخذنا كامل الاحتياطات مند ان دقت الجامعة الملكية لكرة القدم ناقوس الخطر بخصوص قرار لعب مباريات البطولة بمختلف اقسامها دون جمهور بسبب انتشار و باء كورونا المستجد، فسلامة وصحة اللاعب اهم بكثير من الكرة …علما ان الفريق الوجدي ليس بمنأى عن جميع الفرق المغربية، لهدا وجب اخد جميع الاحتياطات اللازمة و الاجراءات الاحترازية الضرورية.

كيف سيتم تتبع اللاعبين عن بعد؟

بكل تأكيد هناك تتبع يومي مع اللاعبين، وهنا لا بد من الاشارة الى ان التتبع يشمل كافة فئات النادي ، لقد وضعت رقم هاتفي رهن اشارة جميع اللاعبين و كدا ارقام الاطر الطبية التي تعمل معي ،اضافة الى خلق – مجموعة تخص اللاعبين – في موقع التواصل الاجتماعي ، حتى تعم الفائدة بين جميع مكونات الفريق، و تقريبا هناك اتصالات يوميا ، و يكفي انني توصلت يوم الاثنين باستفسارات بعض اللاعبين خارج مدينة وجدة وقمت بتزويدهم بالنصائح الكاملة التي تخص هدا الفيروس، و بخصوص اللاعبين المتواجدين بوجدة فأنا رهن اشارتهم بمقر عملي بمستشفى الفرابي بوجدة.

في نظركم هل سيؤثر تعليق البطولة على الفريق؟

بطبيعة الحال ان توقيف البطولة له تأثير سلبي على اللاعبين خصوصا من الناحية البدنية ، علما ان هناك عوامل اخرى مرتبطة بالدرجة الاولى بالنظام الغذائي المتبع من قبل اللاعبين ، والتي لها علاقة وطيدة بالإعداد البدني لأي لاعب..

في ظل التطورات التي يعرفها فيروس كورونا هل تم تحديد مواعيد لاحقة مع اللاعبين؟

كما لاحظتم فالبلاغ واضح في الشق المرتبط بفترة تعليق الانشطة و تسريح اللاعبين ، وهنا لا بد من الاشارة الى كلمة حتى اشعار اخر ، ادن فالمكتب المسير لم يحدد اي اجل محدد ، و في انتظار العودة لاستئناف التداريب ان شاء الله ، تبقى جميع السيناريوهات محتملة في حال بقاء الوضع على ما هو حاليا…

كلمة اخيرة؟

من هدا المنبر ادعو كافة المواطنين الى توخي الحدر و اتباع النصائح المعمول بها في مثل هده الحالات، لتفادي انتشار فيروس » كوفيد-19″ كما ادعو الجميع للاتحاد والتضامن اكثر من اي وقت مضى في هده الظرفية الحساسة التي يمر منها العالم واتمنى الصحة والعافية لجميع اللاعبين المغاربة، وشكرا للموقع » » mco.ma «