بلاغ من مصحة ملوية ببركان

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي و على نطاق واسع عنصر صوتي ( اديو) تطرقت فيه صاحبته على وجود حالة مؤكدة لمرض كورونا المستجد بمدينة بركان و استعرضت في معرض اشاعتها على أنها توجد بمصحة ملو ية.

و في هذا الصدد فإن المصحة ملوية استقبلت حالة مريض يعاني من ارتفاع الحرارة و بعد الفحوصات التي قامت بها مصلحة الوقاية الوبائية و المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بمعية الطاقم الطبي لمصحة ملوية و بعد إرسال العينات الى معهد باستور تبين أن هذه الحالة غير حامل لفيروس كورونا .

و إذ تنبه الادارة الى خطورة الاشاعة في هذا الظرف العصيب تؤكد أن المصدر الوحيد لمعرفة الحقيقة هي البلاغات الرسمية و من ضمنها وزارة الصحة العمومية التي أكدت عدم وجود أي حالة في المنطقة الشرقية على العموم و مدينة بركان على الخصوص

هذا فإن إدارة مصحة ملوية تؤكد كالعادة أنها منخرطة في مسلسل التوعية و التحسيس بهذا الوباء

عن الادارة المكلف بالتواصل بمصحة ملوية