حوار: عبدالقادر بداوي

يواصل موقع mco.ma التعريف بمواهب المولودية الوجدية ، فبعد الحوارات التي اجريناها مع كل من كريم الهاني و العميد عبدالله خفيفي و سفيان كركاش جاء دور اللاعب الانيق جمال حركاس الدي تألق بشكل كبير و كان محط انظار العديد من الفرق الوطنية خلال الميركاتو الشتوي…

المدافع الصلب جمال حركاس في حوار مع mco.ma

مستعدون لمواجهة ما تبقى من طواحين البطولة

و زمن الالقاب لم يعد بعيدا عن الفريق الوجدي

اكد جمال حركاس مدافع المولودية الوجدية ان زمن الالقاب لم يعد بعيدا عن الفريق الوجدي في ظل المجهودات التي تبدلها جميع مكونات الفريق، مضيفا في حوار اجراه مع – mco.ma- ان الروح الجماعية للفريق هو السر في النتائج التي حققها الفريق باحتلاله المرتبة الاولى مؤقتا…. هدا و يعتبر المدافع حركاس من الركائز الاساسية في الدفاع الوجدي الى جانب زميله العميد عبدالله خفيفي، مدافع انيق و متخلق، يلعب برزانة، له حس هجومي فغاليا ما يغير مركز اللعب من مدافع أوسط إلى وسط ميدان هجومي ما دام أن له جرأة كبيرة للاندفاع إلى الأمام وتزويد زملائه بالكرات…لاعب اثار انتباه المتتبعين و كان محط انظار العديد من الفرق الوطنية خلال الميركاتو الشتوي…و في ما يلي نص الحوار:

كيف تفسر النتائج الجيدة التي حصل عليها الفريق ؟

بداية لا بد من الاشارة الى ان الروح الجماعية للفريق هو السر في النتائج التي حققها الفريق الى حدود الدورة 20 باحتلاله المرتبة الاولى مؤقتا، بالفعل ضيعنا بعض النقط بعد هزيمتنا امام الفتح الرباطي و تعادلنا ضد الجديدة بوجدة ، ومع دلك فطريقة هزيمة الرباط كانت في الدقيقة الاخيرة عن طريق « الفار » و الجميع تابع اللقطة… وامام الجديدة كنا بقليل من الحظ كسب النزال ، لو تم استغلال الفرص التي اتيحت لنا خاصة في الشوط الثاني، و الحمد لله تمكنا يوم السبت الاخير من الفوز على اتحاد طنجة ، و اكيد أن هدا الانتصار سيرفع اكثر من معنويات ، و سيزيدنا اصرارا وعزيمة في تحقيق نتائج ايجابية ان شاء الله، و بالمناسبة ومن خلال منبركم اطمأن الجمهور الوجدي بأنه لا خوف على الفريق ، و ان زمن الالقاب لم يعد بعيدا عن المولودية في ظل المجهودات التي تبدلها جميع مكونات الفريق .

ما هو تقييمك لفريق المولودية الى حدود الدورة 20؟

بكل صراحة لقد قمنا بلقاءات في المستوى امام فرق قوية سواء ضد النهضة البركانية او في لقاء الوداد البيضاوي بوجدة وحتى امام الرجاء البيضاوي بالبيضاء حيث حصلنا على نتيجة التعادل ، وكنا بقليل من الحظ كسب النقط الكاملة في المقابلات التي ضيعنا فيها نقط كانت في المتناول، خصوصا واننا كنا السباقين في تسجيل الاهداف، ونأمل ان نبدل مجهودات اكثر في اللقاءات المقبلة ، واكيد ان العناصر مستعدة لمواجهة طواحين البطولة و تزكية المرتبة المتقدمة التي يحتلها الفريق، ما نأمله ان يدعمنا جمهورنا العريض ، خصوصا وان الفرق بين فرق المقدمة والفرق المطاردة ضئيل جدا .

كيف هي علاقتك بالمدرب بن شيخة وهل استفدت منه ؟

علاقتي مع المدرب عبدالحق بن شيخة ،علاقة مبنية على الاحترام المتبادل ، له طريقته الخاصة في التدريب يعمل بجد ولعل النتائج التي حققها لحد الان خير دليل على المنهجية التي يعتمد عليها هذا المدرب، لقد ساعدني في صقل موهبتي، استفدت كثيرا من تعليماته، و هو مدرب مقتدر – بشهادة الجميع – يتوفر على سجل يعتمد عليه و لعل النتائج التي حققها مع مجموعة من الفرق الوطنية كاتحاد طنجة والدفاع الحسني الجديدي و حاليا مع المولودية الوجدية تبين دلك، واتمنى له التوفيق في مهمته كمدرب.

هل توصلت بعروض و هل تفكر في تغيير الاجواء في نهاية الموسم؟

بالفعل فقد توصلت بعروض من فرق مغربية و على رأسها فريق الوداد البيضاوي و كدلك من فرق خارج المغرب ، ففي الوقت الراهن لا افكر تغيير الاجواء ، فانا ملزم بالعقد الدي يربطني مع المكتب المسير للفريق، ، وبكل صراحة فهمي الوحيد حاليا رفقة زملائي بالفريق هو العمل الظهور بمستوى يليق بفريق عريق اسمه المولودية الوجدية ، لاحتلال المراتب الخمس الاولى لكسب ورقة المشاركة في بطولة قارية افريقية او عربية ان شاء الله ، بعد ذلك وكأي لاعب له طموح اذا كانت العروض تليق بنادي كبير مغربي او اجنبي ، فسأكون رهن الاشارة لإبراز مؤهلاتي اكثر ، وكأي لاعب لدي طموح لمجاورة الفريق الوطني المغربي، و اتمنى ان انال هدا الشرف لأنني اليوم في قمة عطائي…

يلاحظ ان اندفاعك القوي غالبا ما يكلفك البطاقة الحمراء كيف توضح دلك ؟

بداية اوضح لكم بانني مند بداية حياتي الكروية سواء مع النجم الوجدي الدي لعبت له في جميع الفئات و حتى مع فريق المولودية سواء عندما كانت في القسم الثاني او قسم الكبار، لم احصل قط على البطاقة الحمراء ، خلال هدا الموسم للأسف حصلت فعلا على بطاقتين ، و لكن اكيد ان البطاقة الحمراء ضد المغرب التطواني كان مبالغا فيها ، و لو استعمل في دلك الوقت » الفار » لأنصفني، لأنه لم يكن هناك تنسيق بين حكم الوسط و مساعده ، خاصة وان الحكم غير رأيه في اخر لحظة بخصوص ضربة تماس ، انداك اتجهت نحو احد اللاعبين لأخد منه الكرة و رفض ، بل ووقع شنان بيني وبينه في اطار قانون اللعبة لا غير ، بحيث ان لاعب المغرب التطواني لم يكن يعلم القرار الاخير الدي اتخذه الحكم، وكان من نصيبه الورقة الصفراء و من نصيبي الورقة الصفراء الثانية.

كلمة اخيرة للجمهور؟

قبل دلك اوجه الشكر الخاص للمكتب المسير وعلى رأسه السيد محمد هوار الدي يوفر لنا جميع الامكانيات منذ التحاقه كرئيس للفريق ، والشكر موصول كذلك للمدرب الكفء بن شيخة الدي ما فتئ يعمل بجد وتفان لخلق فريق نموذجي ، و لا انسى طريقة تعامله مع اللاعبين ، فبدون مبالغة يرجع لبن شيخة كل الفضل في منحني القوة من اجل تطوير طريقة لعبي ، دون ان ننسى الجماهير الوجدية على مساندتها للفريق وخاصة » الترات » وجدة على دعمها المتواصل للعناصر الوجدية، لهدا اوجه رسالة خاصة الى الجماهير الوجدية بالاستمرار في دعم الفريق ومساندته والتحلي ببعض الصبر… و اعد الجمهور الوجدي انني سأبدل قصارى جهدي من اجل ان اكون في مستوى تطلعات الجمهور الوجدي، واشكر موقعي المفضل mco.ma

حوار: عبدالقادر بداوي

بطاقة اللاعب :

الاسم: جمال حركاس

تاريخ الازدياد: 24-11-

1995

المركز: مدافع اوسط

الطول 1.83

الوزن:73

الفرق التي لعب لها:

– النجم الوجدي في جميع الفئات

– المولودية الوجدية

– لاعب دولي في المنتخب المحلي.