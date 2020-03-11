وجدة: حجز عجلة مذبوحة بمجزرة سرية غير صالحة للاستهلاك واعتقال صاحبها بعد رجم اللجنة بالحجارة ومحاولته الانتحار

عبدالقادر كتــرة

في إطار اللجنة المختلطة المفعلة من طرف السلطة المحلية لمراقبة النقط السوداء داخل المدار الحضري لمدينة وجدة قامت المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برئاسة قائد الملحقة العاشرة والسلطات الأمنية والصحية، يوم 11 مارس 2020، بمداهمة مجزرة سرية بحي النور تجزئة خليفة بوجدة.

وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة قصد اقتحام السكن موضوع المجزرة السرية نتيجة امتناع المخالف عن فتح الباب ومحاولة الانتحار من سطح المنزل ورمي اللجنة بالحجارة وأمام تعنته، وبأمر من السيد وكيل جلالة الملك تم اقتحام سطح المنزل من طرف الأمن والوقاية المدنية وكسر باب ليتم الولوج داخل المنزل ليجدوا صاحب المنزل متلبسا بالذبيحة السرية وإعداد لحوم غير مراقبة وغير صالحة للاستهلاك البشري داخل المنزل تنعدم فيه ادنى الشروط الصحية والتقنية.

وقامت المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز عجلة مذبوحة تزن 140 كيلوغراما غير صالحة للاستهلاك وذات مصدر مجهول ( الذبح السري) غير مراقبة ولا تحمل خاتم التفتيش الصحي البيطري ومهيأة في ظروف لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة، و12 سكينا ستة منها من الحجم الكبير فيما الباقي من الحجم الصغير منشار مقطع اللحم (مقدة) ورافع اللحوم ميزانان معلفة.

على إثر ذلك، تم إتلاف العجلة المذبوحة بمواد كيميائية (كريزيل) بالمجازر الجماعية لجماعة وجدة، فيما تم إيداع عتاد الذبح والحيوانات الحية لدى المحجز الجماعي، كما تم اعتقال المخالف من طرف الشرطة القضائية قصد تقديمه إلى العدالة واتخاذ المعين طبقا للقوانين الجاري بها خاصة منها الظهير الشريف 1.75.291 الصادر بتاريخ 8 اكتوبر 1977 وقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وليكون عبرة لمن سولت له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلك.

للتذكير، تنصح مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جميع المواطنين بالابتعاد عن لحوم الذبيحة السرية التي لا تحمل طابع المجازر البلدية ورخصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.