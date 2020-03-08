مولودية وجدة – اتحاد طنجة : 1 – 0 سندباد الشرق يحقق الفوز بصعوبة و يرتقي للصف الاول مؤقتا !!

عبدالقادر بدوي

حقق فريق المولودية الوجدية فوزا صعبا و ثمينا امام اتحاد طنجة ، على أرضية المركب الشرفي بوجدة ، برسم منافسات الدورة 20 من البطولة الاحترافية ، الهدف القاتل جاء من ضربة جزاء اعلنها الحكم في الدقيقة 54 وسجلها نوح السعداوي.

وبدا واضحا من خلال الدقائق الاولى من ان المواجهة لن تكون سهلة امام فريق اتحاد طنجة الدي وقف الند للند امام المولودية، بل خلق مشاكل للفريق المحلي في معظم فترات الشوط الاول وكان سباقا في خلق فرص حقيقية للتسجيل لم تستغل بالشكل المطلوب، اولى المحاولات اتيحت للفريق الوجدي و بالضبط في الدقيقة 10على اثر ضربة خطأ جانبية نفدها دياكيتي في اتجاه جمال حركاس الدي كاد ان يحرز الهدف الاول الا ان كرته مرت جانبية للمرمى المجهد، و رد فعل قوي للمهاجم الخطير سانطوس بقديفة قوية تصدى لها الحارس بوجاد نفس اللعب كاد ان يصيب الهدف امام شباك الحارس الوجدي، و في الدقيقة 22 اتيحت فرصة اخرى للبزغودي وكرته ترتطم بأحد المدافعين، ومع مرور الوقت لم يحرك هجوم المولودية ساكنا في معظم فترات الشوط الاول، باستثاء بعض المناوشات لكل من خافي ونغمي، في المقابل ناورت عناصر طنجة في كل الاتجاهات وشنت هجومات متتالية كانت تنطلق من رجل كل يوسف انوار و سانطون واجروتن في محاولة لإحراز هدف السبق، و من اخطر المحاولات تلك التي اتيحت للبزغودي بالكعب والحارس بوجاد يستنجد بكل قواه و ينقد مرماه من هدف محقق، محاولة اخرى في الدقيقة 37 ليوسف انور لم تستغل بالشكل المطلوب، و خلال 10 دقائق الاخيرة حاولت العناصر الوجدية من الضغط على مرمى هشام المجهد، و كانت اخطر محاولة بواسطة دياكيتي في د 42 مرت محادية للمرمى، لينتهي الشوط الاول بصفر لمثله، للإشارة فقد تعرض حركاس لتدخل عنيف من البزغودي، دون ان يحرك الحكم ساكنا في هده العملية.

مع انطلاق الجولة الثانية اعلن الحكم عن ضربة جزاء بعد عرقلة المهاجم اسماعيل خافي داخل معترك العمليات، نفدها ببراعة وائل السعداوي ، و كاد يوسف انوار من تعديل الكفة لولى تدخل المدافع العماري في الوقت المناسب، وعلى اثر هجوم منسق في الديقية 66 لم يتمكن فريق المولودية من اضافة الهدف الثاني بواسطة المهاجم النغمي، بعد دلك توالت هجومات كلا الطرفين ، الا ان التسرع وعدم التركيز لم يعطي اكله ،كما ان دفاع الفريق الوجدي بقيادة العميد عبدالله خفيفي ، اضافة الى تدخلات الحارس بوجاد حال دون تحقيق هدف التعادل، وخلال الربع ساعة الاخيرة اخد الفريق الوجدي المبادرة من جديد، والقيام بمحاولات خطيرة واضحة على دفاع الخصم، مستغلا النقص العددي لفريق الاتحاد وكدا الاندفاع الكلي لمهاجمي طنجة ، دون جدوى لينتهي اللقاء بانتصار صعب للمولودية امام فريق وقد الند للند وقدم لقاءا مقبولا ، و لا يستحق بالمرة المكانة التي يوجد عليها في اسفل الترتيب ، ويظهر من خلال الصورة التي لعب بها فريق المولودية انها لا زال يعني بسبب الغيابات الوازنة و كدا غياب الجمهور الدي غالبا ما يزيد في حماس اللاعبين…. و بهده النتيجة يكون الفريق الوجدي قد اعتلى الصدارة في سبورة الترتيب مؤقتا.

و عقب نهاية اللقاء صرح المدرب بن شيخة ان اللقاء كان بمثابة فخ خصوصا بعد الاشاعات التي سبقت المباراة و نتج عن دلك ضغط رهيب على اللاعبين، اللقاء على العموم كان اقل من المتوسط، صراحة خسرنا من قبل » بالفار » والان ربحنا » بالفار » هده هي قواعد اللعبة، لقد حافظنا على ايقاع اللقاء بهد هدف الانتصار، على كل اتحاط طنجة كان احسن مستوى من فريقي ، اشكر اللاعبين على قتاليتهم لآخر رمق كما اشكر لاعبي اتحاد طنجة و الدين اكن لهم كل الاحترام علما انه سبق لي وان جاورت مدينة طنجة العزيزة، فيما لم يتمالك مدرب اتحاد طنجة بيدرو بن علي، وادرق الدموع قبل ان يتساءل عن الجهات التي تقف حجرة عثرة ضد الفريق و قال بالحرف في تصريح مؤثر، نعمل ونكد بل ونسبح ، وعندما نصل الى الشاطئ يقتلوننا ، لا اعرف من هم بدون تعليق ، الرياح تأتي من الشمال ، وتهدم، بكل صراحة لم اجد مثل هده التشكيلة ، سامحوني لا اقدر ان اتكلم لتنهار في لحظة دموع بيدرو….