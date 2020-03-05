الدورة التكوينية في الفقه المالكي 26 فبراير 2020 المنظم من طرف المجلس العلمي لجرادة

نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 بالمسجد الجديد بجرادة دورة تكوينية لفائدة السادة المرشدين والسيدات المرشدات والوعاظ والواعظات والخطباء في موضوع الفقه المالكي مصادره وأصوله وخصائصه.

فبعد الإفتتاح بما تيسر من الذكر الحكيم جاءت المداخلات العلمية لتعالج المحاور الآتية:

المحور الأول: أصول الفقه المالكي النقلية من تأطير الأستاذ محمد الصغير خريص عضو المجلس العلمي المحلي الذي قدم عرضا موجزا عن أهم الأصول النقلية التي بنى عليها المالكية مذهبهما وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وعملوا أهل المدينة وشرع من قبلنا.

محور الثاني: أصول العقلية للمذهب المالكي من تأطير الأستاذ عزيز السرغيني رئيس المجلس العلمي المحلي الذي قدم تأصيلا شرعيا بالنماذج التطبيقي لهذه الأصول العقلية وهي القياس الإستحسان المصالح المرسلة وسد الذرائع والإستصحاب ومراعاة الخلاف مبينا تميز المذهب المالكي في الجمع بين الأثر والرأي.

المحور الثالث: مصادر الفقه المالكي الأصلية والتبعية من تأطير الأستاذ عبد المولى مالكي عضو المجلس العلمي المحلي الذي تحدث عن أمهات المذهب كالدواوين الستة والمصنفات الجامعة للمذهب والمصادر الفرعية من مختصرات فقهية وموسوعات ومطولات ومراجع الفنون لدى السادة المالكية.

المحور الرابع: خصائص الفقه المالكي من تأطير الأستاذ عبد الرحمن البزور:

المذهب على صعيد الفقه:

خصوصيات المذهب على مستوى أصول الفقه كرجاحة صدره وانفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية وقابليته للتطور والتجديد ومواكبة العصر ومرونته في معالجة كثير من الحالات المستعصية ووسطيته واعتداله في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه وبعده الإجتماعي والمصلح في توجيهاته وأحكامه.

وقد خصص حيز مهما من هذه الدورة التكوينية للإستفسارات المستفيدين وأجوبتي المؤطرين التي عمت بها الفائدة.

وختم هذا اليوم التكويني بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده