النادي العلمي لثانوية القاضي ابن العربي التأهيلية بوجدة و من اجل تهيئ التلاميذ للمسابقة الدولية ´Dessine-moi un neutrino ´

في إطار أنشطة النادي العلمي لثانوية القاضي ابن العربي و من اجل تهيئ التلاميذ للمسابقة الدولية ´Dessine-moi un neutrino ´

نفضل الدكتور التيعلاتي يحي أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط و المنسق الوطني للمسابقة بتقديم ندوة تحت عنوان « دقيقة أو حبة النوترينو في الكون » مبرزا خصائصها و أنواعها و متحدثا عن مراحلها و المشاكل العلمية التي احدثتها منذ اكتشافها إلى الان

الندوة حضرها ثلة من اساتذة الثانوية و الأساتذة الجامعيين اضافة إلى التلاميذ

اخيرا باسم النادي العلمي نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ يحي التيعلاتي الذي وعد بإنشاء l’un master-classé بالثانوية يستفيد من تكوينه التلاميذ