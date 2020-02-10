ورشة التصوير والمونتاج السينما بمدرسة المفاحم 1بجرادة /يحي هورير

في إطار الرفع من قدرات الأطر الإدارية والتربوية في المجال السمعي البصري

وبغية التحفيز والتشجيع على الانخراط في النوادي السينمائية والعمل على إنتاج أفلام تربوية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم نظمت جمعية محترف الجوهرة السوداء للمسرح والسينما بجرادة بتنسيق مع النادي السينمائي لمدرسة مفاحم المغرب 1 يوم الأحد 09فبراير 2020 بالمؤسسة ورشة في التصوير والمونتاج السينمائي من تأطير الأستاذ والفنان كمال الطيبي مدير المعهد السمعي البصري للصحافة الإعلام بوجدة كل الشكر و التقدير للاستاذ كمال ولكل المهتمين والحضور.