في اطار انشطتها السنوية نظمت جمعية فضاء المولودية التي يرأسها حسن مرزاق ، تظاهرة ثقافية ورياضية تخللتها ندوة حول » واقع الرياضة في وجدة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة » و دلك يوم السبت 8 فبراير 2020 بالمركز الثقافي بوجدة، شارك في هده الندوة عدة مختصين في الرياضة ، منهم الأستاذ منصف اليازغي الباحث في مجال الرياضة والسياسة، والباحث سفيان بوشاقور، والناقد الرياضي محمد الماغودي، والمؤرخ بدر مقري، و محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات ، حضر الندوة بعض أعضاء مجلس جماعة وجدة، وباشا المدينة وعدة وجوه رياضية محلية ووطنية، يدكر ان الندوة نظمت بتنسيق مع الجماعة الحضرية لوجدة، والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة.

و على هامش الندوة تم تكريم مجموعة من الفعاليات الرياضية التي تألقت خلال الموسم الرياضي في مختلف الرياضات، و في هدا الاطار تم اختيار محمد هوار كأحسن مسير ( المولودية الوجدية )، و رشيد نكروز كأحسن مدرب ( الاتحاد الاسلامي الوجدي )، و هشام اوباجة كأحسن مسير شاب بالمدينة ( رئيس عصبة الشرق للريكبي) و تم اختيار نادي زرقاء اليمامة كأحسن فريق ( كرة القدم داخل القاعة) فيما حصل حسين غنان على جائزة جنود الخفاء، و هو بالمناسبة مندوب لكرة القدم واشتغل لسنوات في لجنة التحكيم في عصبة الشرق .

و في دردشة مع حسن مرزاق اكد أن الجمعية حريصة على تنظيم مثل هده الندوات والأنشطة الرياضية سنويا، وتكريم أبرز الفعاليات الرياضية بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا العرس أصبح تقليدا سنويا للجمعية، بعد أن دأبت على تنظيمه منذ 15 سنة.

عبدالقادر بدوي