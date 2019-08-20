تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بإقليم بركان

محسن قضاض / بركان

ترأس عامل اقليم بركان محمد علي حبوها صباح اليوم الاثنين 19 غشت 2019، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد المعينين في إقليم بركان، وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والأمنية وممثلي السلطات القضائية، ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وعدد من المنابر الاعلامية.

ويأتي تنظيم حفل التنصيب هذا، في إطار الحركة الانتقالية الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا في صفوف رجال السلطة، والتي تسعى من خلالها إلى ضخ دماء جديدة في عمل رجال السلطة عبر بلورة منظور أكثر نجاعة وخلق دينامية متجددة ومستمرة في عمل الإدارة الترابية من أجل الإنصات والإجابة لمتطلبات وحاجيات المواطنين ومواكبة مشاريع التنموية التي تشهدها المملكة بشكل عام وإقليم بركان على وجه الخصوص.

وعبر حبوها في كلمته خلال هذا الحفل، عن شكره لرجلي السلطة الذين سيغادرا إقليم بركان والذين أبانا عن تفانيهما في مهامهما خدمة للصالح العام بحكمة ورصانة، ويتعلق الأمر بالكاتب العام للعمالة وباشا بركان، مذكرا بالدور المحوري الذي يلعبه رجال السلطة أمام المتطلبات الآنية للمواطنين، كما رحب برجال السلطة الجدد مشيرا الى أن أي تكليف بمسؤولية أصبح خاضعا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبا بالأخذ بالحكامة الجيدة التي تقوم على المصداقية والفعالية والتدبير الاستباقي، والتنسيق الكامل مع الشركاء لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح الساكنة، من جهة، والصرامة في تطبيق القانون للحفاظ على ممتلكات المواطن من جهة أخرى.

وتم بالمناسبة، تعيين محمد الوهابي في منصب الكاتب العام لعاملة بركان وهو ابن تطوان وسبق له أن تقلد منصبي بين قائد ورئيس منطقة حضرية على مستوى عدد من الأقاليم، محمد زرقيق في منصب باشا بركان وهو ابن الفندق وهو أيضا تقلد منصبي بين قائد ورئيس دائرة على مستوى عدد من الأقاليم، كريم بطاح في منصب نائب رئيس شؤون الداخلية، و جلال مراحب في منصب قائد تافوغالت، ثم محمد مديوي في منصب قائد بملحقة ادارية ببركان.

وما ميز هذا اللقاء ويشكل سابقة في عمالة بركان وربما على المستوى الوطني هو عرض شريط يوثق حصيلة باشا بركان محمد بقالي الذي تم تنقيله إلى باشوية المضيق والذي تحدث عن مسار خمس سنوات من التسيير الإداري على مستوى مدينة بركان، تلاه عرض قدمه الباشا نفسه، أبهر الحضور، يلخص حصيلة أهم الأعمال والتدخلات والمشاريع التي تم إنجازها في إطار استراتيجية تشاركية متكاملة ومندمجة بين مصالح عمالة بركان وجماعة بركان والسلطة المحلية بالمدينة.