عامل اقليم جرادة يترأس حفل تنصيب مجموعة من رجال السلطة الذين تم تعيينهم مؤخرا بهذا الإقليم

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

عمالة إقليم جرادة

بــــــلاغ

في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها مؤخرا وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة ، ترأس السيد عامل إقليم جرادة صباح يومه الاثنين 19 غشت 2019 بمقر العمالة، حفل تنصيب السادة رجال السلطة الذين تم تعيينهم مؤخرا بهذا الإقليم، وذلك بحضور السادة: رئيس المجلس العلمي المحلي، النائب البرلماني عن دائرة جرادة، ممثل الحامية العسكرية بوجدة، رئيس مجلس إقليم جرادة، رجال السلطة، رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء وممثلو المصالح الأمنية والخارجية، ممثلو المنظمات السياسية والنقابية و الغرف المهنية، ممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

استهل الحفل بكلمة السيد العامل التي رحب من خلالها بالسادة رجال السلطة الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، مشيرا أن هذه الحركة تأتي إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة إعمال مبدأ الاستحقاق وتكافئ الفرص مع تفعيل المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تدشين مسار الانتقال المتدرج من نموذج للوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات قوامها الشفافية والكفاءة والمردودية والسلوك بهدف ترسيخ الحكامة الجيدة وتحديث الإدارة وجعلها قريبة من انتظارات ومشاكل المواطنين، كما تندرج في إطار الدينامية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية والتي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مجال ممارسة رجال السلطة لمهامهم المختلفة و المتنوعة، طالبا منهم تقديم قيمة مضافة لباقي فريق العمل من خلال ما راكموه من تجارب في الوحدات الإدارية التي أشرفوا عليها.

كما أشار في كلمته الى التجربة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء، حيث تستند هذه الآلية على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.

و بعد ذلك قدم السيد العامل رجال السلطة الجدد المعينين بهذا الاقليم و يتعلق الامر بالسادة:

– عبد الإله ناجي الذي تم تعيينه في منصب باشا مدينة جرادة، و الذي كان يشغل منصب قائد جبل لحبيب بعمالة تطوان.

– العربي لبيض: الذي تم تعيينه في منصب باشا مدينة عين بني مطهر، و الذي كان يشغل منصب قائد قيادة مول البركي بإقليم أسفي.

– محمد بلعريف الذي تم تعيينه في منصب باشا مدينة تويسيت و الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة »آيت باها » بإقليم شتوكة ايت باها.

– جواد الزروالي الذي تم تعيينه في منصب قائد الملحقة الإدارية حاسي بلال ، و الذي كان يشغل منصب قائد قيادة عين مديونة بإقليم تاونات.

– هشام يشو: الذي تم تعيينه في منصب قائد قيادة بني يعلى بدائرة أحواز جرادة الشمالية، و الذي كان يشغل منصب قائد قيادة بني شيكر بإقليم الناضور.

– عبد الحفيظ الجفوفي الذي تم تعيينه في منصب قائد قيادة تيولي بدائرة أحواز جرادة الشمالية ، و الذي كان يشغل قائد الملحقة الإدارية « المزرعة » بعمالة سلا.

– محمد النوري الذي تم تعيينه في منصب قائد قيادة كفايت بدائرة أحواز جرادة الجنوبية، والذي كان يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية المنزه بعمالة مكناس.

– محمد ابويعلى الذي تم تعيينه في منصب قائد أولاد سيدي عبدالحاكم بدائرة عين بني مطهر، و الذي كان يشغل منصب كقائد الملحقة الإدارية « البركة » بعمالة سلا.

إضافة إلى التعيينات التي همت رجال السلطة الوافدين، فقد تم القيام بحركة داخلية على مستوى بعض الوحدات الترابية تم من خلالها:

– تعيين السيد القائد محمد صبان رئيس الملحقة الإدارية ابن رشد بباشوية جرادة خلفا للسيد محمد عزوزي، الذي تم نقله إلى إقليم آسفي؛

– تعيين السيد محمد لقشع، خليفة قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية عين بني مطهر خلفا للسيد جمال حليم، القائد السابق للملحقة الإدارية المذكورة الذي تم إلحاقه بباشوية جرادة؛

– تعيين السيد: احمد بنسرية، خليفة قائد مكلف بجماعة رأس عصفور (قيادة سيدي بوبكر رأس عصفور)، بباشوية تويسيت؛

– تعيين السيد: محمد حمداني، خليفة قائد بباشوية جرادة، بجماعة أولاد غزييل (قيادة أولاد سيدي علي) خلفا للسيد مصطفى المحب، الذي تم تعيينه بقيادة بني مطهر؛

– تعيين السيد: عبد اللطيف القندوسي، خليفة قائد بعمالة جرادة، بجماعة لبخاتة (قيادة كفايت) خلفا للسيد مصطفى مهني، الذي تم تكيلفه بجماعة رأس عصفور (قيادة سيدي بوبكر رأس عصفور)؛

– تعيين السيد: المكي بنعلي، خليفة قائد بالكتابة العامة لهذه العمالة، بمركز واد الحيمر بجماعة تيولي (قيادة تيولي)؛

– تعيين السيد: خالد بلقاسمي، خليفة قائد بقيادة بني مطهر، بقيادة أولاد سيدي عبد الحاكم.

كما نوه السيد العامل بالسادة رجال السلطة الذين غادروا هذا الإقليم ، شاكرا اياهم على الجهود الحثيثة التي بذلوها في القيام بالمهام المسندة إليهم خلال فترة توليهم تدبير الشأن المحلي بهذا الإقليم ، ويتعلق الأمر بالسادة:

– زكريا البطاحي، باشا مدينة جرادة الذي تم نقله لشغل منصب رئيس دائرة لقصيبة بإقليم سيدي سليمان ؛

محمد الذهبي باشا مدينة عين بني مطهر، الذي تم تعيينه رئيسا لمنطقة حضرية بعمالة سلا

– الطيب مشماشي، باشا مدينة تويسيت الذي تم نقله إلى عمالة سيدي إفني لشغل منصب باشا بإقليم سيدي إفني؛

– محمد عزوزي، قائد الملحقة الادارية ابن رشد بباشوية جرادة الذي تم نقله إلى عمالة إقليم اسفي لشغل منصب قائد قيادة الصويرية لقديمة؛

– عمر محبوب، قائد قيادة كفايت (دائرة أحواز جرادة الجنوبية) الذي تم نقله إلى عمالة مولاي يعقوب لشغل منصب قائد قيادة ميكيس؛

– يوسف ازلماط ، قائد قيادة تيولي (دائرة أحواز جرادة الشمالية)، الذي تم نقله إلى عمالة الرباط لشغل منصب قائد ملحقة إدارية؛

– وسيم هاني البراني، قائد قيادة اولاد سيدي عبد الحاكم (دائرة عين بني مطهر) الذي تم نقله إلى عمالة سلا لشغل منصب قائد ملحقة إدارية؛

وفي ختام هذا الحفل رفعت أكف الضراعة الى الله تعالى بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سائر افراد الاسرة الملكية الشريفة.