وقائع مناقشة التقرير المالي لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم خلال الجمع العام العادي لموسم 2018ـ2019 VIDEO

خلال الجمع العام العادي لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم للموسم الرياضي 2018ـ2019 الذي انعقد يوم الخميس الأخير 15 غشت 2019 نفندق التيرمينيس بوجدة تحت رئاسة السيد محمد هوار رئيس النادي …

وبعد أن قدم امين المال خالد رحماني التقرير المالي للموسم الرياضي 2018-2019 حيث اشار الى ان المصاريف الاجمالية وصلت الى 59 940 964( درهم) ، بما فيها الديون المترتبة عن الموسم المنصرم فيما بلغت المداخيل الاجمالية 32890001درهم ،

وأهم مساهمات المستشهرين :

ـ مقاولة هوار : 2270300 درهم

ـ مقاولة سيكماكو : 350000درهم

ـ شركة كوليمو : 50000 درهم

ـ مقاولة عقار الشرق : 1000000 درهم

ــ مقاولة بعوي : 500000درهم

ـ شركة العمران : 2650000 درهم

ـ مبيعات تذاكر ولوج الملعب : 788000 درهم

ـ مداخيل التكوين : 289900 درهم

ـ مداخيل ملك النادي : 900000 درهم

ـ واجبات الانخراط : 150000 درهم

ـ امدادات الجامعة الملكية لكرة القدم : 6000000 درهم

سلفات الموسم الرياضي 2018ـ2019

ـ سلف على البنك التجاري : 5000000 درهم

ـ سلفات رئيس النادي السيد محمد هوار : 11806438 درهم

ـ سلفات امين المال السيد خالد الرحماني : 85870

ـ سلفات السيد ادريس وراوي : 250000 درهم

اما فيما يخص مداخيل الدعم

ـ دعم السيد محمد هوار رئيس النادي ـ اشغال وتهيئة مقر النادي الجديد : 160000 درهم

ـ دعم السيد ادريس وراوي ـ اشغال وتهيئة مقر النادي الجديد : 70000 درهم

ــ الديون الغير مؤداة :

ـ ديون الموسم الرياضي 2018ـ2019 : 22319898 درهم

ـ ما تبقى من ديون المواسم الفارطة : 4726730 درهم

مجموع الديون : 27046628 درهم

المصاريف الاجمالية :

ـ مصاريف الموسم الرياضي 2018ـ2019 : 32894336 درهم

ـ الديون الغير مؤداة : 27046628 درهم

المجموع : 59940964 درهم

ـ النتيجة النهائية للموسم

ـ المداخيل الاجمالية : درهم 32890001

ـ المصاريف الاجمالية : 59940964درهم

ـ العجز : ـ 27050963 درهم

ـ رصيد الحساب البنكي بتاريخ 30ـ6ـ2019 ناقص 4335 درهم

ـ الديون الغير مؤداة : 27046628

العجز قدره : ناقص 27050963 درهم

وبعد فتح باب المناقشة والتداول تم التصويت بالاجماع على التقرير المالي لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 2018ـ2019