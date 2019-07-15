ماذا تعرف عن « الهاكاثون »

أحمد الجبلي

الهاكاثون هو حدث إلكتروني يجمع المبتكرين من مبرمجين ومطورين من أجل تحويل الأفكار إلى مشاريع استثمارية، كما من شأنه أن يعمل على توفير بيئة مساعدة على تطوير المهارات، كما يمكن اعتبار الهاكاثون، بمعنى من المعاني، آلية لتسهيل الحياة وتطويع التقنية، وهو اختصار لكلمتين انجليزيتين هما « هاك » وتعني البرمجة الاستكشافية، ومرثون وتعني السباق.

في كل هاكاثون يجتمع مبرمجو الكمبيوتر ومصممو الواجهات ومديرو الشركات لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع برمجية. وعادة ما تستمر هذه العملية من يوم إلى أسبوع كامل، وقد استعمل « الهاكاثون » لأول مرة في الرابع من يونيو 1999عندما اجتمع عشرة مطورين لبرنامج open BSDلتجنب المشاكل القانونية التي تسببها لوائح التصدير لبرامج التشفير من الولايات المتحدة الأمريكية . ومن أشهر الهاكاثونات في العالم « هاكاثون فايسبوك » حيث تقيم شركة فايسبوك كل شهرين ليلة هاكاثون يجتمع فيها المشاركون لوضع تصور عن المشاريع وإنجازها، وتقدم الشركة فيه الموسيقى والطعام والشراب، ويحضره عادة بعض الموظفين والعاملين بالشركة على رأسهم مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ الذي يعتبر الاشتغال بالهاكاثون جزءا من ثقافة الشركة، كما يرجع الفضل للهاكاثون في القفزات النوعية والإبداعية التي عرفتها شركة فايسبوك.

ومن أهم الهاكاثونات العالمية كذلك نذكر هاكاتون المياه، وهو هاكاثون يسعى لجمع الخبرات في كل من قطاعي تكنولوجيا المعلومات وإدارة موارد المياه، وذلك للإجابة عن تساؤلات أهمها كيفية إدارة وحماية الموارد المائية. ويعتبر هذا الهاكاثون وسيلة من أنجع وسائل حل مشاكل المياه من خلال عقد مسابقة لتطوير تقنيات تخدم الحلول الأنجع لمعالجة مشاكل المياه كالصرف الصحي، والفيضانات والجفاف والري وإدارة مستجمعات المياه.

وفي الدول الإسلامية اعتبر هاكاثون الحج الذي أقيم بمدينة جدة أكبر هاكاثون عالمي حيث دخل كتاب غيليز، وقد اشترك فيه مائات الآلاف من المبرمجين جاؤوا من مائة دولة محملين بأروع الأفكار والبرامج والقتنيات التي من شأنها أن تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الديار المقدسة للملايين من الحجاج كل سنة.