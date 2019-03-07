مدينة وجدة تحتضن حفل موسيقي حيث الاندماج بين الغرناطي والريغي الإلكتروني

يوم الخميس 14 مارس 2019 سوف تهب رياح من التراث الفني على مدينة وجدة. موازنة، في بعض الأحيان محفوفة بالمخاطر، بين عالمين موسيقيين مختلفين. رمز الموسيقى الأندلسية، فن الطرب الغرناطي، سيكون حاضراً بقوة و ممثلاً في الجمعية الموصيلية للطرب الغرناطي والفنانة القديرة بيان بلعياشي، رفقة الفنان ويدين دوب، القادم من توأم مدينة وجدة، مدينة ليل الفرنسية، لإضفاء تقنيات الريميكس على موسيقى الريغي العالمية و مزجها بالتراث الغرناطي الأصيل.

فن كوني و عنوان دو دلالة ; موسيقى الريغي سجلت مؤخراً بالتراث الشفهي الكوني لمنظمة اليونيسكو و فن الغرناطي هو أيضاً في طور التوثيق بنفس السجل. ويبقى الارتجال الموسيقي هو الأساس في هذا الحفل الدولي الواعد ، الذي أراده المنظمون كاحتفاء بفعاليات مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية.

الحفل الموسيقي العالمي هذا سيقام ال على الساعة السابعة مساءً بمسرح محمد السادس بوجدة و هو منظم من طرف كل من جماعة وجدة، مجلس مدينة ليل ، المعهد الفرنسي للمغرب – فرع وجدة- , جمعية الموصيلية للطرب الغرناطي و جمعية أكوفين من مدينة ليل.

أبو زهير