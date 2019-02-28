فراش الأستاذ محفوظ كيطوني المحامي بهيئة وجدة يزدان بمولودة …اطلق عليها اسم مريم
بمناسبة ازديان فراش الأستاذ المحترم محفوظ كيطوني المحامي بهيئة وجدة بمولودة اطلق عليها اسم مريم …يسر طاقم وجدة سيتي ، مديرا ، ومحررين ، ومراسلين ، ان يتقدموا الى الاستاذ محفوظ كيطوني وحرمه باصدق عبارات التبريكات و التهاني ، راجين من العلي القدير ان تشرق المولودة الجديدة على بيت الزوجين بالسعادة والصحة واليمن والخير …كما نسأله تعالى ان يرعاها ويحفظها من كل مكروه ، ويقر عيني والديها بها ويطيل في عمرهم جميعا حتى تحقق لهم كل امانيهم …انه سميع مجيب
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