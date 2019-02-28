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فراش الأستاذ محفوظ كيطوني المحامي بهيئة وجدة يزدان بمولودة …اطلق عليها اسم مريم

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بمناسبة ازديان فراش الأستاذ المحترم محفوظ كيطوني المحامي بهيئة وجدة بمولودة اطلق عليها اسم مريم …يسر طاقم وجدة سيتي ، مديرا ، ومحررين ، ومراسلين ، ان يتقدموا الى الاستاذ محفوظ كيطوني وحرمه باصدق عبارات التبريكات و التهاني ، راجين من العلي القدير ان تشرق المولودة الجديدة على بيت الزوجين بالسعادة والصحة واليمن والخير …كما نسأله تعالى ان يرعاها ويحفظها من كل مكروه ، ويقر عيني والديها بها ويطيل في عمرهم جميعا حتى تحقق لهم كل امانيهم …انه سميع مجيب

 
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