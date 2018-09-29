بلاغ صحفي

2018-09-29

فريق طبي يجري بنجاح عملية قيصرية عن طريق المهبل الأولى من نوعها بالمستشفى الإقليمي لجرسيف

قام فريق طبي تابع للمركز الاستشفائي الإقليمي لجرسيف، يوم الخميس 27 شتنبر 2018، بعملية قيصرية عن طريق المهبل (césarienne par voie basse).

هذه العملية الجراحية، الأولى من نوعها بإقليم جرسيف، استغرقت زهاء ساعة من الزمن، أجريت لفائدة سيدة توقف حملها في الشهر الخامس، بعد انسداد عنق الرحم على الجنين الذي فارق الحياة، تحت إشراف الدكتور وائل بوزوبع، الأخصائي في طب النساء والتوليد، بمساعدة الطاقم الطبي والتمريضي للمركب الجراحي ومصلحة الولادة بنفس المستشفى.

وقد تكللت هذه العملية بالنجاح، ومكنت السيدة من تجنب مضاعفات العملية القيصرية العادية من ندوب ونزيف مع تقليص في مدة الاستشفاء.

وعلى إثر نجاح هذه العملية القيصرية، تتقدم المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق إلى الفريق الطبي والتمريضي الذي أشرف على هذه العملية بأحر التهاني والثناء، كما تتقدم إلى كافة الأطر الصحية العاملة بالإقليم بأحر عبارات الشكر على المجهودات الجبارة التي يبذلونها من أجل ضمان الخدمات الصحية لساكنة هذا الإقليم. ومن جهة أخرى فإن المديرية الجهوية للصحة تتمنى الشفاء العاجل للسيدة المستفيدة من هذه العملية القيصرية.