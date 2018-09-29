أشجار آيلة للسقوط تهدد حياة المواطنين بوجدة

سقطت شجرة كبيرة بزنقة ابن طفيل بحي الطوبة دون سابق انذار وسط الطريق، سقطت وسط حي مأهول بالسكان ولولا الألطاف الإلهية والتوقيت الذي سقطت فيه ( حوالي الساعة العاشرة ليلا) لكانت الفاجعة، الغريب في الأمر أن جل الأشجار المتواجدة على جنبات الطريق آيلة للسقوط في أية لحظة بسبب قدمها وتعرضها للتآكل، ويكفي أن تهب رياح متوسطة لاقتلاعها. لكن الشيء الغير مفهوم هو غياب الجهات المعنية وعدم إعارتها الاهتمام اللازم لمثل هاته الأمور، فهل ستنتظر المصالح المعنية وقوع الكارثة لتقوم بواجبها، وحتى اشعار آخر، وجب على مرتادي هذا الطريق الحيطة والحذر.