وتنازلَ شوقِي عنْ امارةِ الشِّعْرِ

رمضان مصباح

أميرَ الشعراء:

أما زلتَ تحْبلُ بالقصيدة

كأ نثى تسْبِك العشقَ حياةً

وتَهبُها للفناء؟

أما زلت تمرُّ على الرياض

بربوةٍ.

لتلقى حِيالَها ،جارةَ الوادي؟

القرية السورية الحالمة

أو الحسناء.

حيث لا شعرَ اليوم .

ولا عاشقَ سبيلٍ.

***

أمررتَ بغزَّة ،كما جِلَّقَ

القرية السورية الأخرى

التي ناجيتَ، بين ردمٍ ودم؟

أسألتَ غزَّة عن خيانةٍ

بقناعِ الأخُوة

مُتَبَّلةٍ باللغة والدين.

ومُمَرَّقةٍ بالدَّمِ.؟

قَستْ ،خانتْ وهانتْ

ومَحتْ كلَّ حروفِ الثقة.

أفلحتْ ،أفلحت ،أفلحت

وما أفلحَ العدوُّ

الا نَبيَّ هدمٍ.

يواصلُ قتلَ الأنبياء.

***

يا لِأخٍ يهدمُ الماضي

والحاضر والمستقبل.

ويا لِعدو يبني قلاعه

بأ نقا ضِ الأخوة.

ويَستعيدُ داوودَ

لِيسْكنها ملكا.

تحت راياتٍ عربية

***

ألم ندخل في ليلين؛ كما دخلتَ

لا شَعَر ولا دُجًى يا أمير.

بل الخيانةُ

والاهانة

ونقضُ المُعلقات ،وديوان الحماسة.

***

وفي الحلم أجابني:

أمع هذا أحبلُ بالقصيدة؟

وحولي عنترة ،عروة

وفرسان العروبة

يسَّاقطون ثانية

ولا منْ يَهزُّ جذعَ النخلة ..

« بِالأَمسِ قُمتُ عَلى الزَهراءِ أَندُبُهُم

وَاليَومَ دَمعي عَلى الفَيحاءِ هَتّانُ »

وهذا آخرُ شِعري

ولا امارةَ شعر

حيثُ لاَ تُساقِطُ النخلةُ

رُطَبًا جَنِيًّا

امارةُ الشِّعرِ، حيثُ امارةُ النَّخْوةِ

القنيطرة يونيه2026