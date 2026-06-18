تهنئة الملك محمد السادس للبطل المغربي محمد توشاسي: حقق إنجازاً استثنائياً تاريخيا بإحراز 3 انتصارات متتالية في ليلة واحدة فقط، ليتحول من منافس إلى بطل يتربع على عرش اللعبة

عبدالقادر كتـــرة

حظة تاريخية للبطل المغربي محمد توشاسي، التي وثقتها عدسات كامرات الإعلام العالمي، بعد تحقيقه إنجازاً استثنائياً يتمثل في إحراز 3 انتصارات متتالية في ليلة واحدة فقط، ليتحول من منافس إلى بطل يتربع على عرش اللعبة.

​وظهر البطل المغربي بعد النزال وعلامات الجهد والقتال واضحة على وجهه، مستجمعاً قوته ليعبر عن فخره الشديد بوطنيته قائلاً: « شكراً بزاف، الله الوطن الملك، ديما المغرب ».

​بدأ حديثه، للإعلام، بحمد الله والثناء عليه، ثم وجه رسالة قوية للجمهور مؤكداً أن رياضة الكيك بوكسينغ هي الفن القتالي الأصعب والأقوى في العالم بلا أدنى شك.

​واختتمت اللحظة الاستثنائية والتاريخية بإعلان المذيع الداخلي للحلبة بصوت حماسي عن ولادة بطل العالم الجديد في وزن خفيف الثقيل وسط هتافات الجماهير.

جرى النزال تحت غطاء منظمة GLORY Kickboxing الشهيرة، وهي كبرى المنظمات العالمية في هذه الرياضة، التي احتفلت

​بالمغربي بطل الجائزة الكبرى وبطل العالم الجديد لوزن خفيف الثقيل (Light Heavyweight Grand Prix Champion & World Champion)، وهو إنجاز نادر جداً كون المقاتل يضطر لخوض 3 نزالات قوية وتصفيتها في نفس الأمسية للوصول إلى الحزام.

​لهءا الانجاز الاستثنائي التاريخي والعالمي تداعيات على « الريادة الرياضية » وتسويق :

​- تسويق صورة المغرب كقوة رياضية صاعدة:

إن قيام بطل عالمي برفع العلم المغربي والنطق بالشعار الوطني في محفل دولي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة حول العالم، يُعد من أقوى وسائل القوة الناعمة.

هذا الإنجاز يسوق للمغرب عالمياً كبلد يمتلك طاقات بشرية استثنائية تتميز بالإصرار، والجلد، والقدرة على تحدي الصعاب الكبرى (الفوز بـ 3 معارك متتالية في ليلة واحدة).

​- ترسيخ الريادة والمكانة الدولية:

هذا التتويج يضع المغرب في صدارة مشهد الرياضات القتالية عالمياً، ويعيد التذكير بالريادة المغربية التاريخية في رياضة الكيك بوكسينغ، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة أولى لتصدير الأبطال القادرين على انتزاع الألقاب العالمية.

خلاصة القول، يمثل محمد توشاسي اليوم قدوة حية للشباب المغاربة، حيث يثبت لهم أن الوصول إلى العالمية والتربع على عرش الألقاب الكبرى ممكن بالعمل والجهد والمثابرة.

​ومثل هذه التتويجات التاريخية تلفت أنظار المستثمرين، والرعاة الدوليين، والمنظمات العالمية للمواهب المغربية، مما قد يسهم مستقبلاً في دعم الرياضة الوطنية وتوفير فرص أكبر للشباب الصاعد.

جلالة الملك يهنئ محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينغ ( وزن خفيف الثقيل)

الرباط – بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ محمد توشاسي، بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل، ضمن بطولة « غلوري كوليزيون 9 » للكيك بوكسينغ.

ومما جاء في هذه البرقية « يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانئنا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل، ضمن بطولة « غلوري كوليزيون 9″ للكيك بوكسينغ بمدينة روتردام الهولندية ».

وقال جلالة الملك « وإننا لنشيد، بكل تقدير، بغيرتك الوطنية الصادقة، وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لا سيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر، في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية ».

وأضاف جلالته « وإذ نجدد لك تهانئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد، مشمولا بسابغ عطفنا ورضانا ».