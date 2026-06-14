IFRANE – Al Akhawayn University célèbre sa 29ᵉ promotion : des lauréats « augmentés » par l’IA et prêts pour un monde en mutation

Mohammed Drihem

IFRANE, 13/06/2026 – Sous un soleil de juin, sur le campus verdoyant d’Ifrane, Al Akhawayn University in Ifrane (AUI) a célébré samedi la remise des diplômes de sa 29ᵉ promotion. 822 lauréates et lauréats, agiles, engagés et formés à l’intelligence artificielle, s’apprêtent à rejoindre un marché du travail profondément transformé.

Cette promotion incarne la diversité et l’excellence revendiquées par l’université depuis sa création en 1995. Les femmes représentent 59% des diplômés, 13 nationalités sont représentées sur le campus, et 45% des professeurs sont internationaux. Excellence académique et employabilité record

Les chiffres de cette promotion témoignent d’un niveau élevé : 65% des diplômés Bachelor obtiennent leur diplôme avec mention. 117 ont publié dans des conférences internationales. 35 ont décroché le score maximal 200/200 à un test standardisé international passé dans 3 000 programmes au sein de 150 universités.

Côté insertion professionnelle, 75% des lauréats ont reçu au moins une offre d’emploi avant même la cérémonie, avec un objectif de 90% d’ici fin juillet. L’esprit entrepreneurial est aussi au rendez-vous : 40 startups ont été créées par les étudiants, dont 21 ont déjà levé des fonds auprès de business angels. Environ 30% poursuivent des études supérieures.

L’université confirme son positionnement. Elle est aujourd’hui la seule université publique du Maroc distinguée « Top Tier 1 » à la fois pour son École de Commerce et son École d’ingénierie, une double reconnaissance qui valide son modèle multidisciplinaire à l’américaine.

Face à la montée de l’IA, AUI a fait un choix clair : ne pas subir la technologie mais la maîtriser. « Nous avons décidé de maîtriser l’IA et d’en tirer parti pour renforcer le modèle arts libéraux & sciences, en plaçant l’intelligence humaine au premier plan et en l’augmentant par l’IA, pour une intelligence duale, centrée sur l’humain », a déclaré Dr. Amine Bensaid, Président d’AUI.

Abdellatif Jouahri, Président du Conseil d’administration, a rappelé la singularité de l’établissement : seule institution non américaine d’Afrique accréditée par la NECHE depuis 2017, renouvelée pour dix ans en 2022. Il a présenté les ambitions du Plan Stratégique 2025-2030 : 5 000 étudiants d’ici 2030, intégration de l’IA, de la cybersécurité et de la réalité virtuelle dans les cursus, et renforcement des infrastructures. « Al Akhawayn University a adopté une vision tournée vers l’avenir, visant à créer un modèle éducatif pionnier sans précédent au Maroc, pour contribuer au développement d’un capital humain national hautement qualifié », a-t-il souligné.

La cérémonie a été marquée par le discours de Samir Lebbar, alumnus de la promotion 1999 et actuel CEO de Procter & Gamble Arabie Saoudite & Levant. Depuis la même scène où il avait reçu son diplôme il y a 27 ans, il a mis en avant trois atouts forgés à Ifrane : penser au-delà des disciplines, bâtir des ponts entre cultures, et prospérer dans l’ambiguïté. « Il y a vingt-sept ans, quelqu’un a parié sur nous. Aujourd’hui, je parie sur vous. Ne me décevez pas — allez faire la différence », a-t-il lancé aux diplômés.

À propos d’AUI

Créée par Dahir royal en 1993 et fondée à Ifrane en 1995 par feu SM le Roi Hassan II, Al Akhawayn University est la seule université africaine accréditée par la New England Commission for Higher Education (NECHE). Elle compte 9 159 alumni actifs dans les secteurs stratégiques au Maroc et à l’international.