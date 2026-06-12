قادت رحلة تاريخية من الدار البيضاء إلى « لوس أنجلوس »: الربانة المغربية فردوس هلالي من الكفاءات التي تساهم في رفع اسم المغرب وأفريقيا والعالم عالياً

عبدالقادر كتـــرة

قادت الربانة المغربية فردوس الهلالي رحلة الخطوط الملكية المغربية التاريخية بعد أن دشنت أول خط جوي مباشر يربط بين الدار البيضاء ولوس المباشرة رقم AT250، والتي انطلقت من مطار محمد الخامس.

هذا الحدث ليس مجرد رحلة طيران عابرة، بل هو منعطف تاريخي يحمل دلالات استراتيجية، سياسية، واقتصادية عميقة.

ويُعد هذا المسار الجديد الأول من نوعه الذي يربط القارة الإفريقية بالساحل الغربي للولايات المتحدة في ظرف لا يتجاوز 12 ساعة، ويأتي في إطار توسيع شبكة الرحلات طويلة المدى للشركة.

الربانة المغربية فردوس هلالي تعد من الكفاءات النسائية البارزة في الخطوط الملكية المغربية (RAM).

قيادتها لرحلة طويلة المدى عابرة للمحيط الأطلسي تؤكد المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المرأة المغربية في قطاع الطيران، الذي ظل لقرود حكراً على الرجال.

« تحية الماء » عند استقبال الطائرة بمرشات المياه في مطار لوس أنجلوس الدولي هو بروتوكول دولي عريق في عالم الطيران، لا يُمنح إلا في المناسبات التاريخية الاستثنائية، مثل تدشين خط جوي استراتيجي غير مسبوق أو تكريم إنجاز تاريخي.

الطيران المباشر من الأقاليم الجنوبية للمملكة (الداخلة عبر الدارالبيضاء) إلى الساحل الغربي الأمريكي (لوس أنجلوس) يمثل رحلة تقنية معقدة تمتد لآلاف الأميال البحرية، وتتطلب طائرات حديثة بعيدة المدى (مثل بوينغ 787 دريملاينر التي يضمها أسطول RAM) وكفاءة عالية في التخطيط الجوي.

هذا الخط الجوي يمثل تجسيداً عملياً واقتصادياً للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

الانتقال من الدعم السياسي والدبلوماسي إلى تسيير رحلات جوية تجارية ومباشرة يرسخ الوضع القانوني والسياسي للأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من السيادة المغربية في المنظومة الدولية.

وربط الداخلة مباشرة بالعاصمة الاقتصادية والثقافية للساحل الغربي الأمريكي (لوس أنجلوس) يخرج المنطقة من الصراع الإقليمي المفتعل ويضعها مباشرة في قلب الملاحة الجوية والاقتصادية العالمية.

تحول مدينة الداخلة إلى نقطة انطلاق لرحلات دولية باتجاه أمريكا يتماشى تماماً مع الرؤية الملكية للواجهة الأطلسية وإدماج دول الساحل.

وتتمثل أبرز التداعيات الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأمريكية، حيث يسهل هذا الجسر الجوي تنقل رجال الأعمال والمستثمرين من كاليفورنيا والساحل الغربي (وهي منطقة تضم أضخم الشركات التكنولوجية والصناعية في العالم) نحو الداخلة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والصيد البحري.

مواكبة مشروع ميناء الداخلة الأطلسي عبر الربط الجوي الذي يكمل الرؤية البحرية؛ فالداخلة تتحول بسرعة إلى مركز (Hub) لوجستي يربط القارة الأفريقية بالأمريكتين وأوروبا.

من جهة، تعتبر كاليفورنيا والساحل الغربي الأمريكي منبعاً رئيسياً للسياحة الراقية وسياحة المغامرات والرياضات المائية، والداخلة تعتبر عاصمة « الكايت سورف » (Kitesurf) حيث تصنف عالمياً كواحدة من أفضل الوجهات لرياضات التزحلق على الماء.

هذا الخط المباشر سيختصر مسافات السفر على السياح الأمريكيين الذين كانوا يضطرون لرحلات ربط متعددة عبر أوروبا أو الدار البيضاء للوصول إلى الجنوب المغربي.

من جهة ثانية. حضور الثقافة الحسانية والمؤهلات الطبيعية للصحراء المغربية في الأسواق السياحية الأمريكية الكبرى.

خريطة الأبعاد الاستراتيجية للحدث إء على على المستوى السياسي، ترسيخ مغربية الصحراء في منظومة الطيران المدني الدولي وسيادة واقعية وتطبيق عملي للاعتراف الدبلوماسي.

وعلى المستوى التقني/البشري، رسالة ثقة للعالم حول مستوى التكوين والأمن الجوي المغربي وتمكين المرأة والكفاءة النسائية المغربية (فردوس هلالي).

وعلى المستوى الاقتصادي، تسهيل تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات نحو الأقاليم الجنوبية وربط أقطاب الثروة (الساحل الغربي الأمريكي) بأقطاب النمو المستقبلية.

وعلى المستوى السياحي، إنعاش القطاع السياحي والفندقي في جهة الداخلة وادي الذهب وفتح سوق سياحي أمريكي مباشر عالي الإنفاق.

خلاصة القول، هذه الرحلة ليست مجرد خطوة في مسار شركة طيران، بل هي لبنة أساسية في بناء « مغرب أطلسي » قوي، يربط عمقه الأفريقي بامتداده الدولي مستعيناً بكفاءات وطنية شابة تقود التغيير من داخل مقصورة القيادة.