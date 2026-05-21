وان ضحَّى الأميرُ كفانا

       رمضان مصباح

 

قلْ فيه         ما شىت       فانِّي

معرض   ،  وما هو           مِنِّي

ما المالُ     عذري           واني

ما هممتُ       بذبحٍ،         ولا

كان          الذبيحُ          بابْنِي

مالي    والأضاحي          سِوى

هي رمزٌ ،وما      الدماءُ  بديني

سُعداك  خليلا،   فالإله       فدَى

كفَّ ذبْحا ،تمَّ     ما كان     يعني

أننْسى ،كي    تظل   الأبُوة أمنًا؟

أم نُذكِّرْ  فيخافُ      الابنُ  مِنِّي؟

مرحَى   به      رمْزا      ويُعلي

فضْلاً  وقُربًا    وكلَّ     ما يُدني

ان ضحَّى        الأميرُ      كَفانا

عمَّنا  الفضلُ    و القطيعُ   بأمنِ

وانتفى من   الحاراتِ      الأذى

وترى البهْجةَ     عيني  و أذني

ولا دعم َ  يجري   في   حساب

في جيوبٍ تبذر الغلاء   وتجني.

