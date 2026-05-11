الله كُلٌّ هل ترى غيرَه؟

رمضان مصباح

الله أكــبـرُ ،والــجـلالُ مُــؤَذِّنٌ

والـنورُ وهْـجٌ والـظلام يُسَكِّنُ

أيَــخْــفَـى لــيَـظْـهـرَ مُــــدَّعٍ

يُـشـيرُ الــى الـخَـواءِ ويَـفْتِنُ؟

كـالـبحر أطْـبَـقَ هــلْ تَــرَى؟

أمْ تَـنْـظـرُ مَـيْـتَـتَهْ تـتـعـفَّنُ ؟

هــذا الـهـواءُ لـنـا بــلا ثَـمَـنٍ

فــمـنْ ذا يـبـيـعُ ، ويَــرْهَـنُ؟

ومـــا لـلـشَّمس إلاَّ وَهْـجُـها

ومــا زعَـمتْ : تَـهْدي وتُـدَيِّنُ

هــي الــدِّفءُ شـرط لـلحَياهْ

وتَـجهلُ مـا حَـولها ، يَـطَّاحنُ

وَيـزْعـم جـاهـلٌ مِـن مَـجْهلَهْ

يــفـوهُ سـفـاهةً ويُـشـرْعِنُ:

أنَّ الـنَّـجاةَ شُـروطُها كـلِماتُهُ

ويـعلمُ مـا فـي الخفاءِ ويُتْقِنُ

شـهْقة رَجَّ الـسماءَ صِـخابُها

مِــن زيْـفِـه اذْ يـقـولُ ويَـهْتِنُ

أمــا تــدْري أنَّ الـخَلِيَّةَ عـالَمٌ

تَــشْــرَحُ كــوْنَـنـا وتُـهـيْـمِـنُ

دقَّــتْ ورقَّـتْ حـتَّى مـا تُـرى

مَن بَناها، في عُمقِها يَخْزِنُ؟

كــلَّ مــا نَــرى ومــا لا نــرى

وقـدْ جَـهِلْتَ فـكيفَ الـمَأمَنُ؟

ويــعـلـمُ ظــاهِــرًا والـمَـخْـبَرُ

عُـلـماؤُنا ، يَـسْكُتونَ وتُـمْعِنُ

مـا دريْـتَ قُـشورَها وبـذورَها

و تَــعـلَـمُ جَــوهَــرا وتُـيـقِّـنُ!

يــا نـاثـرا جَـهـلَهُ فــي غَـيِّـهِ

ذَرَّاتُـــه فـــي الــهَـوا تَـتَـنَتَّنُ

ويُـسْجي عليهِ الليلُ يَسْتُرهُ

وتُـشْرِقُ فـي الـعُلا وتُبَرْهِنُ:

أنَّـا فـي الكوْنِ حَيرةٌ بسُؤالِها

واللهُ يَـعـلـمُ تَـيْـهَنا ويُـطَـمْئِنُ

بـلاعَـجَـلٍ بـــلا عَـسَـفٍ بِــلاَ

غــضَــبٍ ، وحَــــرفٍ يُــرْقَــنُ

انــظــرْ الــيـهِ تـــراهُ بـأصْـغـرٍ

وانْ رُمــــتَ الـكـبـيـرَ تَـيَـقَّـنُ

اللهُ كُــلٌّ ،هــلْ تـرى غـيْرَهُ ؟

يـا جَـهلَ مَـن يُـفْتي ويُـعَنْعِن

ومَــنْ يُـخْـفي خـزائـنَ تِـبْـرِهِ

والــزَّادُ شَــوقٌ يـقيمُ ويُـزْمِنُ

الله نَــبـضُ الــكـون يَـحْـفـظهُ

والـنـبضُ فـينا صَـدىً يـتزامنُ