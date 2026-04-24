المسرح الملكي بالرباط، منصة سيادية ومشروع عملاق وصرح عظيم من رحم الخيال المعماري بأحدث التقنيات المستقبلية الاستشرافية في أفق احتضان كأس العالم 2030

عبدالقادر كتـــرة



المسرح الكبير بالرباط: من الخيال المعماري إلى الواقع الجيوسياسي الرياضي

​المسرح الكبير بالرباط مجسم من المستقبل حطّ رحاله على ضفاف نهر أبي رقراق.

هذا الصرح الذي صممته المعمارية العالمية الراحلة زها حديد، ليس مجرد قاعة للعروض، بل هو إعلان صريح عن انتقال العاصمة إلى مصاف حواضر « القوة الناعمة » العالمية.

​هذا الصرح في أفق استضافة كأس العالم 2030، تقنيات وعبقرية هندسية (بنية من رحم الخيال)

​- تصميم انسيابي بلا أعمدة: التحدي الأكبر في بناء هذا المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب 25,000 متر مربع، كان إنجاز القاعة الكبرى (1,800 مقعد) لتكون الأكبر في إفريقيا بدون أي أعمدة وسطية تحجب الرؤية.

تم تحقيق ذلك باستخدام هياكل معدنية معقدة ذات بحور طويلة وخرسانة معمارية بيضاء مسبقة الإجهاد.

​- هندسة الصوتيات الفائقة: تم تصميم الداخل وتوزيع الزوايا بالتعاون مع خبراء عالميين لضمان ارتداد صوتي يضاهي أعرق دور الأوبرا في العالم، حيث يعكس السقف والجدران الموجات الصوتية بدقة متناهية دون الحاجة إلى تضخيم اصطناعي مبالغ فيه.

​- التكامل المكاني المتعدد: بالإضافة إلى القاعة الكبرى، يضم المبنى مسرحاً صغيراً متعدد الاستخدامات (520 مقعداً)، ومدرجاً خارجياً مكشوفاً يتسع لـ 7,000 متفرج، مصمماً ليدمج الجمهور مع الإطلالة البانورامية على صومعة حسان.

​المسرح يمثل منصة لعرض التراث الثقافي الأصيل في قالب شديد الحداثة. هذا التوجه يعزز الحضور في المؤسسات الدولية ويقوي الموقف في إثبات أحقية الهوية الثقافية (وهو ما يقطع الطريق أمام أي محاولات للسطو على الموروث اللامادي).

​- التأثير الاقتصادي: المنشأة تهدف إلى جذب سياحة ثقافية متخصصة ذات قدرة شرائية عالية، وهو ما يتماشى مع نماذج الأعمال والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ليُحرك عجلة الاقتصاد المحلي لجهة الرباط-سلا بشكل مستدام يتجاوز السياحة التقليدية.

​استشرافات كأس العالم 2030 (الحكامة والأحداث الكبرى)

​ارتباطاً بـ « مونديال 2030″، لم يُبنَ هذا المسرح ليكون على الهامش، بل تتقاطع فيه الثقافة مع الحكامة الرياضية والاقتصاد:

​- احتضان القرعة النهائية للمونديال: تشير التقارير الرسمية لملف الترشح إلى أن المسرح الكبير بالرباط مرشح بقوة لاستضافة حفل « القرعة النهائية » لكأس العالم 2030، ليكون في منافسة مباشرة مع قاعات ضخمة في مدريد (مثل WiZink Center) ولشبونة.

​- مركز للمؤتمرات والمؤسسات الرياضية: يُتوقع أن يكون المسرح الوجهة المثالية لاحتضان مؤتمرات « الفيفا » السنوية، واجتماعات الاتحادات القارية، وندوات المنتخبات التي ستُعقد على هامش البطولة، مما يضع العاصمة في قلب دوائر صنع القرار الرياضي المؤسساتي.

​- الندية الإيبيرية-المغربية: في إطار التنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال، يُشكل المسرح ورقة استراتيجية لإثبات الندية في البنى التحتية « غير الرياضية »، مؤكداً للعالم أن الاستضافة ليست مجرد توفير للملاعب المتطورة، بل تقديم تجربة حضارية وجمالية متكاملة.

هذا الصرح لم يُصمم ليكون مجرد قاعة عرض محلية، بل هو « منصة سيادية » بامتياز لإنتاج وتصدير القوة الناعمة ووسيلة للتحول الحقيقي في التوجه الاستراتيجي عبر الانتقال من مجرد تشييد البنية التحتية إلى « صناعة الحدث الدولي ».

​تحويل المسرح الكبير بالرباط إلى قبلة لأعظم الشخصيات والملتقيات العالمية يفرز ديناميات متعددة الأبعاد:

​1. خلق نظام بيئي للاقتصاد عالي القيمة

​استقطاب مؤتمرات دولية ضخمة وحفلات جوائز عالمية (سواء فنية، علمية، أو اقتصادية) لا ينعكس فقط على الإشعاع الرمزي، بل يخلق سلسلة قيمة اقتصادية متكاملة. هذا الحجم من الفعاليات المرموقة يتطلب خدمات استشارية متقدمة، استراتيجيات تسويق دولية، شراكات ورعايات تجارية ضخمة، وخدمات لوجستية لكبار الشخصيات .

بعبارة أخرى، هو بيئة خصبة ومحفزة لنماذج الأعمال ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات الاستشارية التي تستهدف قطاعات ذات قدرة شرائية واستثمارية استثنائية.

​2. واجهة حية لحماية وتسويق التراث اللامادي

​عندما تتجه أنظار العالم وكاميرات الصحافة الدولية لتغطية حدث عالمي في هذا الفضاء، فإنه يتحول إلى أكبر صالة عرض حية للتراث المغربي.

من خلال هذه الفعاليات الكبرى، يتم تسويق وتكريس الهوية المعمارية (مثل تفاصيل الزليج التي قد تدمج في الديكورات أو الفعاليات الموازية) وحضور الزي التقليدي (كالقفطان في السجاد الأحمر) بشكل تلقائي ومبهر أمام نخبة المجتمع الدولي.

هذا الحضور البصري القوي يعزز جهود التوثيق المؤسساتي، ويدعم أي تحركات قانونية أو دبلوماسية في المنظمات الدولية لتثبيت ملكية هذا التراث.

​3. مركز جذب لدوائر الحكامة وصنع القرار

​أن تتوفر على فضاء بهذا الحجم والتعقيد التقني يعني سحب البساط نحو العاصمة لاحتضان الفعاليات المؤسساتية الحاسمة.

سواء تعلق الأمر بمنتديات اقتصادية دولية، أو قمم أمنية تخص المنطقة، أو الأحداث الرياضية المؤسساتية الكبرى (مثل حفلات جوائز الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مؤتمرات الاتحادات الرياضية، أو حتى اللقاءات القانونية الدولية المرتبطة بالنزاعات الرياضية)، فإن هذا الصرح يمنح أفضلية تنافسية مطلقة لتكون العاصمة هي « المركز » المفضل، مما يضعها في قلب شبكات النفوذ القاري والدولي.

​هذا التوافد المرتقب للنخب العالمية وصناع القرار إلى هذا الفضاء يطرح فرصاً استثنائية.