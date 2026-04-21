مؤتمر تازة الدولي: خارطة طريق علمية لمواجهة التحديات المناخية في العالم العربي

فكري ولدعلي

ينظم المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنموية، ومختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد، ومختبر المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات تازة ومجلس جهة فاس-مكناس وجماعة تازة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول موضوع « المخاطر البيئية بالبلدان العربية: الأشكال، الانعكاسات والتدبير » وذلك يومي 23 و24 أبريل 2026 برحاب الكلية.

وحسب الدكتور محمد الرفيق عضو لجنة التنسيق، سيعرف المؤتمر مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من عدة دول عربية، من بينها: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتونس، إلى جانب نظرائهم من مختلف الجامعات المغربية مما سيضفي زخما علميا على النقاش، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال تدبير المخاطر البيئية.

وأضاف الدكتور الرفيق، أن أشغال المؤتمر ستتوزع على جلسات علمية وورشات متخصصة تعتمد مقاربات متعددة التخصصات تشمل الجوانب الجغرافية والقانونية والاقتصادية، وتركز على دراسة الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والتصحر، دور الجيوماتية، الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل المخاطر البيئية ووضع خرائط اليقظة.

إلى جانب ذلك، أشار الدكتور الرفيق، أن المشاركون من خبراء من المغرب والعالم العربي سينكبون أيضا خلال أشغال المؤتمر على مناقشة القوانين والتشريعات المؤطرة لتدبير المخاطر البيئية، والسياسات العمومية الرامية لحماية النظم الإيكولوجية، ودراسة انعكاسات التغيرات المناخية على الفلاحة، الموارد المائية، التنمية المستدامة، والهجرة القروية، ودور قيم التضامن والتربية في مواجهة المخاطر، وتعزيز الوعي البيئي في المناهج التعليمية.

ومن المرتقب أن تشهد أشغال المؤتمر حسب البرنامج العام، تقديم أكثر من 130 مداخلة علمية وملصق بحثي، يسعى من خلالها المشاركون إلى تشخيص واقع المخاطر البيئية في البلدان العربية، واقتراح حلول عملية لتدبيرها مع البحث عن سبل التنسيق بين الفاعلين الأكاديميين وصناع القرار لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية.