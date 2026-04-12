مونديال 2026: المغرب ومصر من أكثر الدول الإفريقية تمثيلاً في مختلف فئات التحكيم مما يعكس الثقة الدولية في التحكيم بشمال إفريقيا

عبدالقادر كتــرة

شهدت قائمة الحكام المختارة لإدارة مباريات كأس العالم 2026 حضوراً مميزاً لحكام منطقة شمال إفريقيا، حيث تم اختيار مجموعة من الكفاءات التحكيمية (حكام ساحة، مساعدين، وتقنية الفيديو) لتمثيل القارة السمراء في هذا الحدث التاريخي.

​تضم القائمة النهائية لحكام النخبة من شمال إفريقيا الأسماء كلا من جلال جيد (المغرب) الذي يعد أول حكم ساحة مغربي يشارك في المونديال منذ نسخة 2006، ومصطفى غربال (الجزائر)، الحكم المخضرم الذي يواصل تمثيل التحكيم الجزائري في المحافل الكبرى، وأمين محمد عمر (مصر) الذي يمثل المدرسة المصرية في هذه النسخة بفضل أدائه المتطور قارياً ودولياً. ثم دحان بيدا (موريتانيا) الذي يُحسب ضمن النطاق الجغرافي لشمال غرب إفريقيا والذي أثبت جدارة كبيرة مؤخراً.

​من حكام تقنية الفيديو (VMO)، برزت أسماء قوية من المنطقة العربية في شمال إفريقيا للعمل على تقنية الـ VAR. وهم لحلو بن براهم (الجزائر)، وحمزة الفارق (المغرب)، ومحمود عاشور (مصر)، وهيثم قيراط (تونس)، ودرصاف القنواتي (تونس).

​من الحكام المساعدين، من المغرب، تم اختيار الثنائي المساعد لتمثيل الصافرة المغربية إلى جانب جلال جيد، كلا من مصطفى أكركاد وزكرياء برينسي.

​من الملاحظات الهامة تم تسجيل غيابات بارزة حيث شهدت القائمة استبعاد الحكم الكونغولي جان جاك ندالا (الذي أدار نهائي كان 2025) والسنغالي عيسى سي.

يُعتبر المغرب ومصر من أكثر الدول الإفريقية تمثيلاً في مختلف فئات التحكيم لهذه النسخة، مما يعكس الثقة الدولية في الصافرة العربية بشمال إفريقيا.