هل خلقنا لعناق؟
رمضان مصباح
————–
هـــلْ خُـلِـقنا لـعِـناقٍ؟
هـاتـفي بِــدْعُ زمـانـي
سـجنُك الـعذبُ ملاذي
فــيـه أنـــسٌ و أمـانِـي
فـيـك أكـتـبْ كـلـماتي
مـنـك تـرحـلْ بِـمـعاني
مــــن صــديـقٍ لـبِـعـادٍ
لا أراهـــــمْ بِــعِـيـانـي
هـــــم مــئــاتٌ وألاوف
خـلـفَ بـحـرٍ وجِـيـراني
فــيــك أقـــرأْ لـصـديـقٍ
مـنـك أسـمـعْ لأغـاني
هـاتـفي أنــت حـيـاتي
أنـــت كُــلِّـي وجِـنـاني
فـيك سـوقي وشرائي
فـيـك بَـنـكي ولُـجَـيْنِي
فــيـك دائــي ودوائــي
والـطـبـيبُ الـصَّـيدلاني
فـيـك مــن عِـلمِ نـجومٍ
فـيـك ذِكــري ومُـتـوني
فــيـك جـمـعٌ لـحـسابٍ
فــيـك رســمٌ لـمَـباني
فــيــك قـــولٌ لـحـكـيمٍ
قُـــرب حُـمـقٍ وجُـنـونِ
فــيـك سِــلـمٌ وحــروبٌ
فــيـك ظُــلـم ونُـعـاني
مــن عَــوادي لِـشعوبٍ
وانْــحِــســارٍ لأمــــــانِ
أنــتَ مــا أنـت ومـاذا ؟
كـيفَ نـهرب من عيونِ؟
مــــن مُــتـابـع لانـــراه
مِـــن لــصـوصٍ بـــأذانِ
أنــــت قــنـصٌ لــكـلام
قَـيْـدَ سَـمـعِ بـمساكن
كُـــلُّ قـــولٍ بـحـسـابٍ
كــــــل رأيٍ بِــمــيـزانِ
أنـتَ فـي الـجيبِ صلاةٌ
بــلْ تـسـابيحُ روحـاني
لــم نـعـدْ تـحتَ سـماءٍ
يــا قُـمَـيرا يــا نـورانـي
نــحــن رهـــن عــقـول
بـــــــاردات بـــنــيــران
هاتِفي لو ملكتُ قَراري
كُــنـتُ حــرَّرْتُ زمـانِـي
كـنـتُ كـسَّـرتُ قـيودي
أنــــتَ مـنـهـا بِـمـكـانِ
