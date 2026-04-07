مثال للحقارة: مدرب المنتخب المصري شتمته الجماهير الإسبانية وأهانت مصر فشكرها، وأكرمه المغرب وأحسن استقباله فانتقده وأساء إليه

عبدالقادر كتـــرة



« أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته وفخره بالتعادل السلبي (0-0) أمام إسبانيا في المباراة الودية، مؤكدًا أنها « اختبار حقيقي » وليس مجرد ودية. أشاد بـ »الروح القتالية » والالتزام التكتيكي للاعبين أمام المصنف الأول عالميًا، مشيرًا إلى أن الأداء يعكس تطور الفريق وشخصيته القوية استعدادًا لكأس العالم 2026.

ووصف التعادل مع منتخب بحجم إسبانيا بالأمر الجيد والمكسب الفني الكبير، مؤكد أن اللقاء كان بمثابة مباراة رسمية واختبار حقيقي للجاهزية قبل المونديال.

وأشاد بأجواء المعسكر المثالية في إسبانيا والتركيز العالي للاعبين ».

وكان المنتخب المصري قد تعادل سلبياً مع إسبانيا بعد أداء دفاعي طيلة المباراة عاجزا عن تقديم أداء في مستوى المنتخبات المبيرة، ضمن تحضيراته المستمرة تحت قيادة « العميد ».

لكن غرائب المتناقضات أن المنتخب المصري واجه المنتخب الاسباني في لقاء ودي وتعادل معه وفرح المدرب حسام حسن فرحا لا مثيل له، كما لو حصل على لقب، واعتبر أن تعادله إنجازا فاق إنجاز المنتخب المغرب الذي أقصى المنتخب الاسباني في نهائيات كأس افريقيا 2022 بقطر وانتصر عليه ب2-0، بل إعلام مصر اعتبر أن هذا التعادل مسح المنتخب المغربي من الصورة ومن موقع كأقوى المنتخبات في العالم وهو المصنف الثامن في أحدثةتصنيف للفيفا .

من غرائب المتناقضات أن مدرب المنتخب المصري حسام حسن لم يتحدث عما وقع للمصريين في إسبانيا قبل اللقاء وخلاله وبعده، من إهانة جمهور إسبانيا لعلم مصر والمسلمين بشعارات مشينة مسيئة للإسلام والمسلمين وهتافات عنصرية حاطة من الكرامة تم ترديدها في المدرجات والصفير…..، بل أثنى على المنتخب الاسباني واعتبر اللقاء دروسا وتجربة وتدريبا، والنتيجة إنجازا ضد منتخب مرشح للفوز بكأس العالم، في الوقت الذي لم يتوقف عن انتقاد حفاوة اسقبال « المغرب الشقيق المسلم » للمنتخب المصري وتشجيعه ومنحه أحسن فندق مع كرم الضيافة…، في منافسة قارية رسمية…

أليس هذا نفاق وحقارة وخسة ونذالة ما بعدها نذالة ينطبق عليه قول المتنبي؟ :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

وإذا انت أكرمت اللئيم تمردا

تثير هذه المقارنة تساؤلات عميقة حول سيكولوجية التعامل مع « الآخر » البعيد مقابل « الشقيق » القريب، وهي ظاهرة نراها تتكرر للأسف في بعض الأوساط الإعلامية والرياضية.

​يُمكن تحليل هذه التناقضات من عدة زوايا:

​أولاً: عقدة « الأجنبي » مقابل « الشقيق »

​ما ذكرته عن الاحتفاء بالتعادل الودي أمام إسبانيا وتجاهل الإساءات الجماهيرية، مقابل انتقاد كرم الضيافة المغربي في منافسة رسمية، يعكس خللاً في ترتيب الأولويات.

ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون كرامة العلم والرموز فوق أي اعتبار رياضي، نجد أن الانبهار بالمنتخبات الأوروبية الكبرى قد يُعمي البعض عن التجاوزات، بينما يتم التعامل مع الشقيق بمنطق « الندية المتشنجة » بدلاً من التكامل والتقدير.

​ثانياً: تجاهل المنجز المغربي (قطر 2022)

​محاولة « مسح » إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، هو نوع من إنكار الواقع. فالمغرب لم يتعادل ودياً، بل أقصى إسبانيا في مباراة رسمية تاريخية وبأداء بطولي شهد له العالم. محاولة التقليل من هذا الإنجاز مقابل « تعادل ودي » هي مغالطة منطقية يرفضها العقل الرياضي السليم.

​ثالثاً: ازدواجية الخطاب عند حسام حسن

​من الغريب فعلاً أن يغيب النقد عما تعرض له الجمهور والرموز في إسبانيا، في حين يُوجه النقد لبلد وفر سبل الراحة والضيافة. هذا يؤكد أن المعيار هنا ليس « مصلحة المنتخب » أو « الكرامة الوطنية » بقدر ما هو خطاب موجه للاستهلاك المحلي أو لتبرير مواقف معينة.

​رابعاً: الاستشهاد ببيت المتنبي

​ »إِذا أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ مَلَكتَهُ .. وَإِن أَنتَ أَكرَمتَ اللَئيمَ تَمَرَّدا »

​فالتمرّد على الكرم المغربي المشهود له دولياً، والسكوت عن الإهانة الخارجية، يعكس حالة من التخبط القيمي.

الكرم المغربي مع المنتخب المصري لم يكن تفضلاً بل هو نابع من أصل وشيمة، والرد عليه بالانتقاد بدلاً من الشكر هو بالفعل نوع من « التمرد » غير المبرر.

​في النهاية، يبقى التاريخ يسجل النتائج الرسمية والمواقف المشرفة. فوز المغرب على إسبانيا وإقصاؤها من المونديال سيظل محفوراً في سجلات العظمة الكروية، أما السجالات الإعلامية والتصريحات المتناقضة فهي زبد يذهب جفاءً، ولا يبقى إلا ما ينفع الناس ويحترم أواصر الأخوة الحقيقية.