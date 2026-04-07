عامل اقليم تنغير يترأس مراسم افتتاح منتدى المضايق والواحات بتنغير: في نسخته الثانية

محمد الدريهم

استضاف المركب الثقافي لمدينة تنغير حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من منتدى المضايق والواحات الذي ينظمه المجلس الإقليمي للسياحة من 3 إلى 5 أبريل 2026، و دلك يوم الجمعة 03 أبريل 2026 برئاسة السيد إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

في كلمة افتتاحية، أكد محمد بنديدي، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، أن النسخة الثانية من منتدى المضايق والواحات تنعقد تحت شعار « السياحة الواحية والجبلية، رافعة للتنمية المحلية » مشيرا إلى أن اختيار هذا الشعار يعكس رؤية المجلس والتزامه بتثمين الموارد الطبيعية والثقافية لمناطق المضايق والواحات، التي تمثل ثروة حقيقية يمكن أن تكون محركا أساسيا للتنمية المحلية المستدامة. وأضاف بنديدي أن السياحة الواحية والجبلية ليست مجرد ترفيه أو استجمام، بل هي جسر يربط الإنسان بجذوره، ووسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية، وفرصة ذهبية لخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم الحرف التقليدية والمنتجات المحلية، وتحسين البنية التحتية لوضع هذه المناطق على الخريطة السياحية الوطنية والدولية.

من جانبه، قدم رشيد الإدريسي، منسق المنتدى، برنامج هذه النسخة الجديدة من منتدى المضايق والواحات، الذي تضمن مجموعة من الأنشطة البناءة والمتنوعة، مثل ترايل دادس وتودغا، والمؤتمرات العلمية المخصصة للسياحة الواحية والجبلية، و »قرية المنتجات المحلية » الذي افتتحه السيد مراد دودوش، الماتب العام للعمالة، في فترة ما بعد الظهر.

وفي تصريح له للصحافة، أوضح رشيد الإدريسي أن هذه النسخة الثانية تشمل مجموعة من البرامج المتنوعة، منها الأنشطة الرياضية، والندوات العلمية، والابتكار الواحي، المخصص للشباب في الإقليم. هناك ترايل 16 كيلومترا الذي سيقام يوم السبت، في مضايق دادس، ترايل تودغا الذي سيقام في 5 أبريل، من مضايق تودغا إلى المنظر البانورامي بأسول. هناك أيضا معرضان للحرف التقليدية، أحدهما في تنغير والآخر في بومالن دادس، بالإضافة إلى مسابقة للتصوير الفوتوغرافي للهواة، حيث سيتم تكريم الفائز بهذه المناسبة. كما سنكرم عددا من الشخصيات الإقليمية والدولية، ونحن فخورون باستضافة العداء المغربي العالمي، سفيان البقالي، الذي سيكون حاضرا يوم الأحد.