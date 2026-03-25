رمضان مصباح

ترجمة عن:

ستراتيجيكا 5100 بتاريخ 23/03/2026

بسبب الحرب الكبرى التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في تواجه دول آسيوية مثل فيتنام وبنغلاديش والفلبين خطر نفاد النفط خلال ثلاثة أسابيع.

مع القيود الصارمة التي تؤثر على قدرة قطر على إنتاج الهيليوم (ثلث الإنتاج العالمي)، من المرجح أن يشهد سوق أشباه الموصلات العالمي اضطرابات متزايدة ابتداءً من الشهر المقبل.

إن الشائعات حول محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء، والاتهامات الموجهة لإسرائيل والولايات المتحدة بشأن دوافع شن هذه الحرب، ليست سوى حيل وتكتيكات تضليلية لكسب الوقت والتحضير لتصعيد وتكثيف عملية إنزال جوي وبري بقيادة الفرقة 82 المحمولة جواً ووحدات مشاة البحرية الأمريكية.

وفي إيران، أعلنت القيادات العسكرية الموحدة تحولاً جذرياً في العقيدة العسكرية الإيرانية: من موقف دفاعي في المقام الأول إلى موقف هجومي بامتياز.

ونفت طهران إطلاق صاروخين باليستيين على قاعدة دييغو غارسيا الجوية، وزعمت استخدام نسخ من طائرات إيرانية مسيرة، وتحديداً طائرات لوكاس الأمريكية، لاستهداف مناطق مدنية في دول الخليج العربي بهدف استفزازها لإعلان الحرب على إيران. [تقييم داخلي: لن تقاتل أي دولة عربية موالية للولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل]

تُجري الولايات المتحدة حشدًا عسكريًا كبيرًا في الشرق الأوسط، يشمل نشر آلاف من مشاة البحرية وعناصر من الفرقة 82 المحمولة جوًا، بينما تُلمّح في الوقت نفسه إلى إمكانية الانسحاب السياسي من العمليات القتالية الكبرى. يُخلق هذا سياقًا استراتيجيًا متناقضًا، إذ ترفض إيران أي مفاوضات وتواصل ضرباتها الهجومية.

على الصعيد الدبلوماسي، تُعدّ إسلام آباد المكان المُختار لمحادثات السلام الوشيكة والحاسمة بين الولايات المتحدة وإيران. وتلعب باكستان دورًا وساطيًا فاعلًا من خلال اتصالات مباشرة بين كبار مسؤوليها والجانبين لترتيب قمة يُمكن أن يحضرها نائب الرئيس الأمريكي فانس ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف.

تحاول واشنطن استخدام الخداع الاستراتيجي من خلال خلق وهم إمكانية التفاوض، أو حتى الانسحاب، بينما تُعدّ في الوقت نفسه خطة عسكرية محفوفة بالمخاطر. تنفي إيران أي نية للتفاوض وتؤكد أنها ستواصل ضرباتها حتى يُرفع الحظر وتدفع الولايات المتحدة تعويضات الحرب.

هاجم متحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرةً، مُعلناً: « أنت مطرود! »

يبدو أن إيران عازمة على استهداف جميع مراكز البيانات المنتشرة في المنطقة. فقد ألحق صاروخ باليستي إيراني أضراراً بواجهة مبنى غير معروف في تل أبيب، وهو مقر مجموعة « مير » المحدودة. تُقدم هذه المجموعة حلولاً لشبكات الهاتف المحمول (بما في ذلك تصميم وتصنيع أبراج الاتصالات، فضلاً عن خدمات الهندسة المدنية وتنفيذ شبكات الاتصالات)، ومشاريع الدفاع والأمن واسعة النطاق، وتقنيات الشبكات عالية السرعة. وقد ساهمت منتجات هذه الشركة في تمكين أساليب قطع الرؤوس، بالتزامن مع إدخال عميلات « اعتنقن الإسلام » ويسعين للزواج من رجال مسلمين في إيران.

ولا تزال عمليات الاستهداف الإيرانية تُثير الدهشة: فقد سقط رسمياً جزء من صاروخ إيراني بالقرب من الكنيست؛ وارتطمت قذائف من رأس حربي متشظي بقبة منشأة ديمونا النووية؛ دمرت « شظايا » أخرى واجهة مقر الموساد… تخفي الرقابة الإسرائيلية الخسائر الحقيقية، لكن الإسرائيليين مستاؤون بشدة من نتنياهو وحاشيته، الذين يصفونهم بالحمقى (« هذا الأحمق سيقتلنا جميعًا! » هكذا هتف الحشد في عراد جنوبًا، في إشارة إلى نتنياهو).

تُعد قاعدة عوفدا الجوية، جنوب إسرائيل، الوجهة الرئيسية لعملية نقل جوي عسكرية أمريكية واسعة النطاق من القارة الأمريكية، حيث تستقبل غالبية رحلات النقل المسجلة.

يشير هذا التعزيز إلى أن القاعدة تُشكل منطقة عبور أمامية حيوية للقوات الأمريكية، على الأرجح استعدادًا لعمليات برية محتملة ضد إيران.

يؤكد نشر وحدات مثل الفرقة 82 المحمولة جوًا جدية التخطيط العسكري الأمريكي ومستوى الاستعداد العالي. ستستمر الحرب لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا.