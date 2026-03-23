المغرب لا ينظم البطولات فقط.. المغرب يغير قواعد اللعبة! ستكون رسالة مفادها: « من يريد اللعب مع الكبار، عليه أن يلتزم بقواعد الكبار »

عبدالقادر كتـــرة



​بينما كان البعض يظن أن المعركة انتهت بصافرة الحكم، كانت كاميرات Netflix توثق ما هو أبعد من ذلك! النسخة التاريخية من « كان المغرب 2025 » لم تكن مجرد كرة قدم، بل كانت صراع إرادات كشف المستور في أروقة « الكاف ».

هذا السيناريو، إن صح، يتجاوز كونه مجرد توثيق رياضي ليتحول إلى « دراما جيوسياسية-رياضية » متكاملة الأركان.

إن دخول منصة مثل Netflix على الخط، وإمكان ربط الأحداث بمواد قانونية صارمة (مثل المادة 84 من لوائح الكاف)، واستحضار أجهزة توثيقية دولية وحضور مسؤولين كبار مز المؤسسات الرياضية العالمية، يعكس تحول كرة القدم الإفريقية من « لعبة » إلى « ساحة نفوذ » واختبار حقيقي للمؤسسات.

​سيركز الوثائقي على « المستند الرقمي »؛ فالمادة 84 من لوائح الكونفدرالية الإفريقية تتعلق عادةً بحالات « الانسحاب أو رفض اللعب » أو « الأخطاء الإدارية الجسيمة ».

الفيلم سيكشف أن تجريد السنغال من اللقب (افتراضاً) لم يكن قراراً عاطفياً، بل استند إلى تسجيلات صوتية وكاميرات « الفار » التي رصدت محادثات في نفق اللاعبين تثبت التحريض على الانسحاب أو تعطيل المرفق الرياضي.

سيبرز الوثائقي كيف أدارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المعركة في « لجنة الانضباط » و »محكمة التحكيم الرياضي » (TAS) بنفس الكفاءة التي أدار بها « أسود الأطلس » مبارياتهم على العشب.

سيُظهر الفيلم كيف تم استخدام تقنيات « الأمن السيبراني » لكشف محاولات اختراق منظومة اتصالات الحكام أو التلاعب بالبث المباشر.

تسجيلات الـ FBI (في إطار التعاون الدولي لمكافحة الفساد الرياضي) ستكون هي « القنبلة » التي تكشف شبكات « الكولسة » العابرة للحدود، والتي حاولت التأثير على القرار القاري.

​الوثائقي لن يكتفي بالنتائج، بل سيغوص الطريقة التي حافظ بها المنتخب المغربي على هدوئه أمام استفزازات « غرف الملابس »؟ سيعرض الفيلم لقطات حصرية لوليد الركراكي (أو الطاقم التقني) وهو يطالب اللاعبين بالتركيز على الكرة فقط، تاركين « المعركة القانونية » للمختصين.

يسجل الوثائقي لحظة انكسار « الكولسة » عبر تصوير لحظة انهيار المخططات التي كانت تهدف لزعزعة استقرار البطولة في عقر دارها.

​ما حدث هنا ليس مجرد فوز ببطولة، بل هو إعلان سيادة تنظيمية:

– الاحترافية الشاملة: المغرب أثبت أن تنظيم « كان 2025 » لم يكن مجرد ملاعب فخمة، بل كان « منظومة أمنية وقانونية » لا تسمح بالعبث.

– تطهير الكاف: هذا الوثائقي سيكون بمثابة « المقصلة » التي تنهي حقبة قديمة من التلاعب في الكرة الإفريقية، مما يجعل « نسخة المغرب » هي النقطة الفاصلة بين عهد العشوائية وعهد الاحتراف.

– القوة الناعمة: عبر Netflix، ستصل الرسالة للعالم أجمع: المغرب لا يربح بالصدفة، بل يربح لأنه استعد لكل الاحتمالات، حتى تلك التي تحدث خارج المستطيل الأخضر.

​خلاصة القول، إذا خرج هذا الوثائقي للنور، فلن يكون مجرد فيلم رياضي، بل سيكون « مانيفيستو » (بيان) يؤكد أن عهد « السيطرة بالكولسة » قد انتهى أمام قوة القانون والاحترافية المغربية.

ستكون رسالة مفادها: « من يريد اللعب مع الكبار، عليه أن يلتزم بقواعد الكبار ».