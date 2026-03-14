الاستاذ صبري الحو ينبه الديبلوماسية المغربية ويحذر الفاعل الديبلوماسي المغربي على وجود توجهات مريبة ومشبوهة خبيثة تسكن محادثات نزاع الصحراء !

« Every things is not on the table »

« على وجود خطر حقيقي و داهم و متنوع ومتعدد المصدر، في سير محادثات نزاع الصحراء!؟و على ضرورة توخي الحيطة والحذر من فخخ ومآزق توجه المحادثات ومكائد افراغ قرار مجلس الأمن من حُجِّيَّتِهِ الشرعية و صدقيته القانونية،

ومزاعم انفتاح القرار على تقديم احتمالات وصيغ أخرى وجديدة في مقاربات الحل خارج مبادرة المغرب بالحكم الذاتي وآليات اجازتها والاشهاد عليها.

والكل بنوايا محاولات تسجيل انحراف في مضمون القرار الأممي، وإعطاء تأكيد خادع و انطباع زائف بوجود غموض في بنائه اللغوي و في تركيب المعاني المحال عليها.

بما يسمح ويفسح المجال للقول انطواء وشمل القرار على صعوبة في تنفيذه لهدر وربح الوقت بعد ادراك أن الوقت اصبح عاملاً وتحديا ومرجحا في حسم في وطي ملف النزاع.

و إن مجرد عودة الحديث عن الحل الوسط وعن الاستفتاء في نزاع الصحراء المغربية يعتبر تراجعا بيِّنًا عن قرار مجلس الأمن، و إضراراً بالحكم الذاتي، ومسّاً بمركز المغرب المتقدم و انتهاكا لسيادته »

صبري الحو محامي بمكناس

خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء