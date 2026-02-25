أحاديث رمضان : » شهر كريم تُغَلّ فيه مردة الشياطين ( الحلقة الثانية )

محمد شركي

مر بنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة الرمضانية أنه من فضل الله تعالى ورحمته ورعايته وعنايته بعباده المؤمنين تفضله عليهم بشهر خصه بعبادتي الصيام والقيام ، وهو فرصة مغفرة ورحمة لا مثيل لهما إلا في عبادة الحج حيث يضاعف فيهما الأجر والثواب أضعافا كثيرة لا حصر لها حتى أن قيام ليلة القدر وحدها يعدل أجرها أجر ألف شهر أو ربما يعدل الدهر كما جاء في بعض كتب التفسير .

ومن عناية ورعاية ولطف ورحمة ورأفة الله عز وجل بعباده المؤمنين أنه يصفد مردة الشياطين في هذا الشهر الفضيل كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من عند رب العزة جل جلاله كي يساعدهم على تحصيل أجر صيامه وقيامه وإنفاقه الأجر المضاعف أضعافا كثيرة ، وهو ما لا يتاح لهم في غيره من شهور السنة عدا شهر ذي الحجة لمن وفقه الله تعالى منهم .

وفي هذه الحلقة سنستعرض شرور هذه الشياطين التي هي مخلوقات جنية شريرة خلقت من نار كما ورد ذكرذلك في القرآن الكريم لنعلم ولنقدر فضل الله تعالى العظيم على المؤمنين حين يصفدها في شهر الصيام وبذلك يمنع عنهم شرورها في أيامه المعدودات.

ولقد ورد ذكر الشيطان الرجيم والمريد، والعاصي ربه ،والجاحد فضله عليه والكافر بنعمته بصيغة المفرد و صيغة الجمع في القرآن الكريم أكثر من ثلاث وستين مرة في سياقات مختلفة ، وبعضها متشابه ومتكرر ومن أراد الوقوف على ذلك فليعد إلى آيات في السور الآتية وقد منع من ذكرها كلها تجنب الإطالة في هذا المقال الذي لا يتسع لذلك :

ـ البقرة الآيات : 36 / 168 / 268 / 275 .آل عمران الآيات : 36 / 155 / 175 . ـ النساء الآيات : 38 / 60 / 76 / 83 / 117 / 119 / 120 .ـ المائدة الآيتان : 90 / 91 . ـ الأنعام الآيات : 43 / 68 / 71 / 112 / 121 / 142 . ـ الأعراف الآيات : 20 / 22 / 27 / 30 / 175 / 200 / 201 . ـ الأنفال الآيتان : 11 / 48. ـ يوسف الآيات : 5 / 42 / 100 . ـ إبراهيم الآية 22 . ـ النحل الآيتان : 63 / 98 . ـ الإسراء الآيات : 27 / 53 / 64 . ـ الكهف الآية : 63 . ـ مريم الآيات : 44/ 45/ 83 . ـ طه الآية 120 . ـ الحج الآيتان : 52 / 53 . ـ المؤمنون الآية : 97 . ـ النور الآية : 21 . الفرقان الآية : 29 .ـ الشعراء الآية : 221 . ـ النمل الآية : 24 . ـ العنكبوت الآية : 38 . ـ لقمان الآية : 21 . ـ فاطر الآية : 6 . ـ يس الآية : 60 . ـ فصلت الآية : 36 . ـ الزخرف الآيتان : 36 / 62 . ـ محمد الآية :25 . ـ المجادلة الآيتان : 10 / 19 . ـ الحشر الآية : 16 . مع التنبيه إلى أن بعض هذه السور استرسل فيها الحديث عن الشيطان الرجيم في آيات أخر. وهذه السور تمثل 26،50 في المائة من سور القرآن الكريم الشيء الذي يدل على أن تكرار ذكر المخلوق الشرير فيها عبارة عن تنبيه بني آدم إلى خطورة شروره عليهم وتحذيرهم الشديد منه وهو عدوهم المبين الذي توعدهم بالانتقام منهم في كل وقت وحين ،وهو لا يغادرهم طرفة عين أو أقل من ذلك ، إذ يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ليضلهم عن صراط الله المستقيم كي يكونوا معه في نار جهنم .

ومن شروره أنه يزلّهم أو يستزلهم أي يستدرجهم إلى الزلل كما فعل بأبويهم آدم وزوجه حواء عليهما السلام إذ دلاهما بغرور، و تسبب في إخرجهما من الجنة . وهو يعد أبناءهم وبناتهم بنفس الوعود الكاذبة، ويمنيهم الأماني الخادعة . ويأمرهم بالمعاصي فواحش ومنكرات ، ويزينها لهم ، ويستهويهم بها ، ويلقيها إليهم ، ويدعوهم إليها ، ويسولها لهم ، ويضلهم عن صراط الله المستقيم ، ويكيد لهم كل كيد . ويوحي إليهم زخرف القول ويغرهم به ، ويوسوس لهم ، ويستحوذ عليهم ، ويتخبطهم بمسه ،و ينزغهم نزغا ، ويخوفهم ، ويخذلهم ، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء بتحريضهم على المحرمات ، ويسول لهم إتيانها ليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ، وله خطوات منحرفة عن الحق تفضي بهم إلى المهالك ، وله همزات تحرضهم على كل الشرور ، وله نجوى تسوءهم ، ويكون لهم قرين، ي قد قّيض لهم، وهو يَتنزّل عليهم ، وهم يتولّونه ، ويعبدونه من دون الله شركا به ، ويُنسِيهم ذكره وذكر كل ما ينفعهم وما فيه صلاح أمرهم عاجلا وآجلا، ويتخذ منهم أولياء يُشيطنهم ويستعين بهم على إشاعة الشرور والفتن في غيرهم .

كل هذه الشرور وغيرها كثير يقيهم الله تعالى منها في شهر الصيام والقيام حين يصفد المردة منهم وهم الأشد والأعتى عليهم .وهذا الذي أجمله الله تعالى من إشارات في الذكر الحكيم إلى شرور الشياطين التي تستهدف بني آدم عموما والمؤمنين منهم على وجه الخصوص قد فصلتها العديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتسع المجال لذكرها .

ولا شك أن الدورة التكوينية لشهر رمضان بصيامه وقيامه تقدم للمؤمنين توعية بشرور شياطين الجن الذين يستخدمون شياطين من الإنس ممن استزلوهم ، ويحصل هم ذلك الوعي بما يتلونه من آيات الذكر الحكيم خلال هذا الشهر الفضيل تلاوة تدبر تستوقفه لا محالة عند تلك الشرور ،فيعونها وينتبهون إليها بعد انصرام أيامه المعدودات ، وقد تمرنوا على الاحتراز منها بما أنعم عليه الله تعالى في فرصة سنوية فيها تصفيد المردة الملعونين .

ولا بد من التنبيه ايضا إلى أن تقييد شهوتي البطن والفرج بالإمساك نهارا تساعد على التوعية بشرور الشياطين والاحتراز منها لأنها تعتمد هاتين الشهوتين بشكل كبير وتوظيفهما للنزغ والاستدراج نحو الفواحش والمنكرات ، خصوصا وأنهما أخطر المداخل التي تلج منها إلى القلوب وتفسدها وهي أوعية الأهواء. كما أن القيام بالقرآن الكريم أيضا في ليالي رمضان يقوم بنفس الدور حين تطلق تلك الشهوتين من قيد الإمساك الذي يكبح جماحها نهارا . ولا يمكن أن ينتفع المؤمنون من بركة الصيام وبركة القيام إذا ما كانت الشياطين تستدرجهم نهارا إلى شرورها التي أجملت أعلاه وهم ممسكون أو تستدرجهم إليها ليلا وهم قائمون . ومن لم يجتز تكوين الصيام والقيام بنجاح في رمضان يكون أشد خسارة فيما سوى رمضان من ايام الله . والعاجز عن كبح جماح الشهوتين الملحتين بإيعاز من نزغ الشيطان في رمضان يكون أشد عجزا عن كبحهما بعد رمضان، والناجي من نجاه الله تعالى من نزغه ونفثه ووسوسته وطائفه .

ومن أراد أن يتأكد من الحمية من شرور شياطين الجن والإنس ،فعليه بخير البقاع وهي بيوت الله ، ومن أراد أن يراها رأي العين، فليطف بشر البقاع وهي الأسواق ، فهناك تتجلى له كما استعرضها الذكر الحكيم ، وكما أخبرت بها أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وسيدرك حينئذ مغزى ودلالة تصفيد مردة الشياطين في شهر التوبة والمغفرة وشهرالخيرات والبركات .

اللهم إنا نعوذ بك من شرور شياطين الجن والإنس في رمضان وبعد انصرام رمضان حتى نلقاك ونحن على ذلك بمشيئتك آمين يا رب العالمين .

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.