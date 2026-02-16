بلاغ اخباري حول أشغال الدورة التكوينية الثانية التي نظمها منتدى الزهراء للمرأة المغربية في إطار مشروع: « نعم للرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة »

بلاغ إخبـاري

احتضنت مدينة وجدة، يومي السبت 7 و8 فبراير 2026، أشغال الدورة التكوينية الثانية التي نظمها منتدى الزهراء للمرأة المغربية في إطار مشروع: « نعم للرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة »، بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك بمعهد نوري للتكوين التقني والعلمي بوجدة.

وتهدف هذه الدورة، المنظمة لفائدة نساء شابات مهتمات بالعمل السياسي ومرشحات محتملات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بجهة الشرق، إلى تقوية المعارف والمهارات القيادية والسياسية، وتعزيز قدرات النساء على الانخراط الفعلي في تدبير الشأن العام وصناعة القرار.

وتميز اليوم الأول بعقد جلسة افتتاحية، استهلتها الأستاذة نزيهة معاريج رئيسة جمعية حوار النسائية بكلمة تحدثت فيها عن اعتزاز الجمعية بالشراكة مع منتدى الزهراء في تنزيل هذا المشروع والذي من محطاته هذه الدورة التكوينية بالجهة الشرقية والتي تهدف إلى تعميف معارف المشاركات في مجال الشأن السياسي المغربي وتطوير ومهاراتهن حول الخطاب السياسي وذلك للإسهام في مشاركة نوعية وفاعلة للنساء في الاستحقاقات المقبلة كما أكدت أن المشروع من خلال محطاته الموالية سيركز على التوعية والتحسيس للعموم بأهمية المشاركة السياسية للنساء وذلك ميدانيا وعبر منصة رقمية أحدثت لهذا الغرض.

ومن جانبها حرصت الأستاذة بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على تعريف المشاركات بالمنتدى باعتباره جمعية وطنية نسائية ذات بعد حقوقي وثقافي، تعنى بقضايا المرأة والأسرة وفق مقاربة تجديدية، تنطلق من المرجعية الإسلامية وتنفتح في الآن ذاته على الكسب الإنساني العالمي. كما توقفت عند جهود المنتدى في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المشاركة السياسية باعتبار مواطنتها الكاملة، وعرجت على سياق مشروع « نعم للرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة »، مبرزة أنه يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تقوية القدرات القيادية والترافعية للنساء، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركتهن الفاعلة في تدبير الشأن العام. وأكدت في هذا السياق على أهمية الاستثمار في التكوين باعتباره مدخلا أساسيا للنهوض بالتمثيلية النسائية.

وقد تضمن برنامج اليوم الأول ورشات تكوينية حول محور فهم المشهد السياسي المغربي، أطرها ذ عبد السلام المختاري، ركزت على اختصاصات وصلاحيات المؤسسات المنتخبة، والفاعلون السياسيون وصناعة القرار العمومي، إضافة إلى آليات المشاركة السياسية للنساء في التجربة المغربية، وقد مكنت التداريب العملية التي أشرف عليها المدرب من تعميق معارف المشاركات حول آليات ضناعة القرار العمومي.

كما شهدت الدورة، في يومها الأول أيضا، تنظيم لقاء تواصلي مع كل من الأستاذتين بثينة القروري وعزيزة البقالي القاسمي، وقفت خلاله المشاركات على التجارب والخبرات التي راكمتها القيادتان السياسيتان خلال مسارهما الحزبي والمهام التمثيلية التي اضطلعتا بها. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التواصل بين الفاعلات السياسيات، وتحفيز المستفيدات من التكوين على خوض غمار الترشح للمهام التمثيلية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

أما اليوم الثاني، فقد خصص لمحور مهارات التواصل السياسي وقوة الإقناع، استفادت المشاركات من خلاله من تداريب عملية في مجال بناء الخطاب السياسي، وتقنيات التأثير والإقناع، والتواصل مع الإعلام والرأي العام، إضافة إلى آليات توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في العمل السياسي.

واختتمت أشغال هذه الدورة بجلسة تقييم تشاركي للمعارف والمهارات المكتسبة، مع استخلاص أبرز التوصيات، في أفق تعميم هذه التجربة على جهات أخرى ضمن المراحل المقبلة من المشروع.

وتؤكد جمعية حوار النسائية وشريكها منتدى الزهراء للمرأة المغربية، من خلال هذه المبادرة، التزامهما المتواصل بدعم تمثيلية نسائية وازنة وفعالة داخل الهيئات المنتخبة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء ديمقراطية حقيقية وتحقيق تنمية عادلة وشاملة.