في وقت كان فيه شردمة قليلون داخل الملعب،يثيرون الشغب كانت الجماهير المغربية في اماكنها تتابع بقلق، باستغراب ما يحدث في الملعب

في وقت كان فيه شردمة قليلون داخل الملعب،يثيرون الشغب، يكسرون، واخرون يحرضون، كانت الجماهير المغربية ،والعدد واضح، في اماكنها تتابع بقلق، باستغراب ماتراه في الجهة المخصصة لمن ثم وضعهم فيه ليتابعوا اللقاء، ويشجعوا منتخبهم كما يحلوا لهم

دون حرج او احراج،ولكنهم ظنوا ولسداجتهم ان عربدتهم، يمكن ان تكون بدون حدود، قبل ان يأتي الرد المناسب لهذه الفئة

من من لهم سلطة انفاد القانون

لقد شاهد مسؤولو الفيفا والكاف والاجانب الفرق بين جهة واحدة، وجهات اخرى متعددة، بين فوضى عارمة، مقابل انضباط مثالي، استمر حتى بعد المقابلة، وحتى بعد ان سرقت الكأس، كل الجماهير المغربية غادرت بهدوء ونظام، دون ان تحتج على حكم او منظمين، فقط لانها تؤمن بقواعد اللعبة، وتؤمن ان الحقوق تأخد لدى المؤسسات، وليس بتفعيل شرع اليد وماقد يترتب عليه من عواقب لاقدر الله….

منقول :حسن فاتح