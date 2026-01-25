يبدو أن مااعتبرناه حدثا معزولا،خلال نهاية الكان الذي نظم ببلادنا ،ربما سيصبح في قادم الايام مثالا يحتدى، وسلوكا يتكرر في اي مقابلة خصوصا في المنافسات القارية،وكلما اتخد الحكم قرارا، يمكن ان يعتبره اي مدرب او مسؤول لايخدم مصلحة فريقه ولو كان عين الصواب

قبل مقابلة شبيبة القبائل الجيش الملكي، حرض متدخل يعتبر نفسه صحفيا في قناة تلفزية تابعة لمن ابتلنا بهم الله في الجوار ،حرض كل مكونات فريق شبيبة القبائل على الانسحاب، في حال قرار تحكيمي، قد يكون في صالح الجيش الملكي، ولو كان منصفا لهذا الاخير

وقس على ذلك دعوات اخرى وسلوكات اخرى، اصبحت تتجاوز المؤسسات المخول لها قانونا الفصل في التجاوزات او التظلمات، الى سياسة شرع اليد وافساد اللعبة وقتل الغاية التي من اجلها خلقت كرة القدم

لذلك فإن الكاف وهي تفصل وتفصل(بالضم) في العقوبات

ضد المنتخب السنغالي، بكل مكوناته ،يجب ان تتوخى الردع الخاص والردع العام اتجاه من تسول له نفسه، ولو مجرد التفكير فيما قام به مدرب لاعبو ومسيرو منتخب السنغال

بل اكثر من ذلك، ومن باب ان المناسبة شرط، ان تعيد الفيفا والكاف النظر في النصوص المعاقبة لمثل هذه السلوكيات، وحتى مجرد التفكير فيها، بعقوبات مشددة ورادعة بما يكفي.

حسن فاتح