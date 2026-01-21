الكل اعتقد ان مظاهرات الفرح في الجزائر هي نتيجة استقلال فلسطين …لا…بل النظام العسكري سمح بها فرحا بانتصار منتخب السينيغال على المنتخب المغربي

عبد القادركترى

أخرج النظام العسكري الجزائري جنوده من الثكنات وذبابه وأحديته وعبيده وأبواقه للتظاهر، ليس للأحتفال بانتصار جزائري في مباراة أو فوز بلقب، ولا بفوز السنغال بكأس أفريقيا، ولكن للأحتفال بهزيمة منتخب المغرب في النهائي….لماذا؟؟؟؟

1- لأن السنغال تعترف بمغربية الصحراء ولها قنصلية في الداخلة كما تدافع دائما في المحافل الدولية عن الوحدة الترابية للمغرب.

2- إخراج القطيع للتظاهر مجرد عملية للتنفيس وتعبير سياسي عن اندحار سياسة النظام العسكري في المحافل الدولية خاصة بعد قرار مجلس الأمن 2797 لإقرار الحكم الذاتي كحل واحد ووحيد لحلحلة نزاع الصحراء.

3- إشعال نار فتنة بين المغرب والسنغال وتأجيجها وزرع الفرقة بين الشعبين والترويج للكراهية والعنصرية ، نظتم الكابرانات هو الرابح في آخر المطاف.

4- غباء نظام الحظيرة وقطيعه لا نهاية له ولا مثيل، إذ من الغباء المركب أن يحتفل القطيع بهزيمة المغرب الذي فاز بالوصافة والميدالية الفضية وجوائز أفضل هداف وأفضل حارس مرمى وأفضل منتخب في اللعب النظيف والروح الرياضية، رغم المرامرة الدنيئة، وارتقى آلى المرتبة 8 عالميا وحافظ على المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا، وتفوق بلا مجال للشك في تنظيم كأس أفريقيا ورفع المستوى إلى أعلى درجة لن بتمكن بلد أفريقي لمجاراته فما بالك باجتيازه.

5-احتفلت حظيرة الجزائر ب »والو » إذ خرجت بخف حنين واندحرت في الربع أمام نيجيريا بطريقة مذلة ومهينة بعد أن بهدل منتخب نيجيريا منتخب ثعيلبات الصحراء…

6- كيف يحتفل القطيع ويخرج للتظاهر على شيء لا يعنيهم وليسوا « لا في العير ولا في النفير » كما تفول العرب، إضافة إلى أنهم مصنفون في المرتبة 28 عالميا.

لا تتسابق مع الحمير. فإذا خسرت فأنت حمار خسران. وإذا ربحت السباق فأنت حمار سبقت الحمير. يعني أنت حمار في كلتا الحالتين.

لا تصارع خنزيرا في الوحل فيستمتع هو وتتسخ أنت

لا تناقش الأحمق فيفشل الناس في التفريق بينكما