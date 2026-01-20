أشرف حكيمي ينشر على حسابه أنستغرام

بعد أيام صعبة للغاية، في محاولة لاستيعاب كل ما حدث، كنت بحاجة إلى التعبير عن نفسي من القلب.

أولاً، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك على الجهود الجبارة التي بذلها لضمان أن تكون بطولة كأس الأمم الأفريقية هذه، بلا شك، الأفضل في التاريخ، وأن تُقام على أرض بلادنا. شكرًا لكم على رؤيتكم ودعمكم وحبكم الراسخ لكرة القدم وللمغرب.

كما نتوجه بالشكر إلى رئيسنا فوزي لقجع، لالتزامه الكامل بهذا الاختيار ولإيمانه بنا في كل مرحلة من مراحل الرحلة.

وكيف لنا ألا نشكر الشعب المغربي؟ شكرًا لكم على حضوركم في كل مباراة، في كل دقيقة، وفي كل لحظة. كنتم سندنا الثاني عشر، قوتنا حين أثقلت أقدامنا وتألمت قلوبنا. شعرنا بدعمكم في المغرب وفي كل أنحاء العالم.

أودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر من صميم قلبي إلى وليد الركراكي وطاقمه التدريبي بأكمله، وخاصةً زملائي في الفريق، على العمل الجاد والالتزام والتضحيات الجسام التي بذلناها معًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية. لقد كانت 35 يومًا من العيش معًا، والجهد المتواصل، والانضباط، والوحدة. فريقٌ أثبت للعالم أن المغرب لا يكتفي بالمنافسة، بل يُلهم.

اليوم، أصبح هذا المنتخب المغربي فريقاً قوياً يحظى بالاحترام والإعجاب، مما يعكس دولة تتقدم بثقة وتُظهر للعالم أنها من بين الدول العظيمة في كرة القدم.

كل حصة تدريبية، وكل مباراة، وكل لحظة مشتركة، جسّدت قيماً عظيمة: الاحترام، والإيثار، والتواضع، والفخر العظيم بتمثيل أمة بأكملها. حملنا اسم المغرب بكل فخر، وغرسنا الأمل في قلوب الملايين، داخل البلاد وخارجها.

هذه الرحلة لم تنتهِ هنا. ما مررنا به يرسي أساسًا متينًا للمستقبل. بهذه العقلية، وبهذا التلاحم، وبهذا الطموح، لا حدود لما يمكن لهذا الفريق تحقيقه. المستقبل يُبنى على ما نزرعه اليوم.

المستقبل مشرق.

سيواصل المغرب مسيرته مرفوع الرأس.

شكرا على كل شيء.

Dima Maghrib 🇲🇦❤️‍🩹

( سميرة أمزال )