Home»National»تعازينا للاستاذ عبد العزيز سعدوني في وفاة صهره تغمده الله بواسع رحماته

تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المشمول برحمة الله، الحاج عبد القادر يوسف، صهر الأستاذ عبد العزيز سعدوني عن عمر يناهز 87 سنة.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم موقع  » وجدة سيتي  » و اعضاء المكتب الجهوي للجمعية المغربية للصحافة الرياضية بوجدة ، باحر التعازي وأصدق عبارات المواساة القلبية إلى ابنائه وبناته ، زكرياء، فؤاد، شكري ، بشرى، والهام ، و اصهاره و باقي اسرته، داعين الله عز و جل ان يلهمهم الصبر و السلوان و ان يسكن الفقيد الجنة و الرضوان و انا لله و انا اليه راجعون.

