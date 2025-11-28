في زيارة والي الجهة الشرقية لجماعة مستفركي:

الكاتب: رمضان مصباح

بصفتي من ساكنة جماعة مستفركي القروية ؛حيث يتواجد ،حاليا، وفد اقليمي كبير يترأسه السيد محمد العطفاوي،والي صاحب الجلالة على الجهة الشرقية؛ أعبر ،هنا،عن ترحيبي بسيادته ،خصوصا وهي الزيارة الأولى له ،بعد التنصيب.

وأنتظر من منتخبي الجماعة أن يحيطوا سيادته علما بما يلي:

*حل مشكل تدبير النفايات الصلبة ؛في اتجاه القطع الكلي مع تلويث طبيعة القرية ،بالالقاء العشوائي ،في الوديان والهوامش.

*تسريع تحفيظ التجزئة ،الذي ابتدأ منذ شهور ..تيسيرا لعمليتي البيع والبناء المتوقفتين حاليا.

* تثبيت وضع الشركة متعددة الخدمات ؛من حيث تجديد البنية التحتية للماء ،وتيسير أداء الفواتير محليا.

مرة أخرى مرحبا بالسيد والي صاحب الجلالة.

